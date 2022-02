von SK

Der Rheinfelder Matthias Forster lädt zusammen mit seinen beiden Mitstreitern Salvator Spadaro und Christian Rombach, mit denen er eine Gruppe für Single-Wandern gegründet hat, am Wochenende zu einem neuen Ausflug ein.

Dieses Mal geht es für die teilnehmenden Singles auf den Schauinsland nach Hofsgrund. Treffpunkt ist am Sonntag, 13. Februar, um 11.30 Uhr in Hofsgrund auf dem großen Parkplatz beim Skilift/Sport Ress. Die Strecke mit reizvollen Ausblicken ist etwa zehn Kilometer lang und wird im Schwierigkeitsregister als mittelschwer geführt. Der Auf- und Abstieg machen jeweils 275 Höhenmeter aus. Die Wandertour richtet sich an Singles in der Altersgruppe von 25 bis 47 Jahren. Das Teilnehmerfeld sollte idealerweise zur Hälfte aus Frauen und zur anderen aus Männern bestehen, teilen die Veranstalter mit. Gelegenheit für Anschluss wird auch Interessierten im weiteren Bekannten- und Freundeskreis geboten.

Der Hintergrund „Natur statt Tastatur“ – so werben Christian Rombach (31) aus Freiburg, Gartenbaufachwerker in der Baumschule Vonderstrass, Matthias Forster (35), selbständiger Kioskbetreiber im Rheinfeldener Seidenweber, und Salvator Spadaro (38), Fachinformatiker, für das Kennenlernen von Singles im realen Leben fernab von Dating-Apps. Mehr Informationen im Internet (www.facebook.com/singlewandernhochschwarzwald/)

Interessierte werden gebeten, dem Wetter angepasste Kleidung und gutes Schuhwerk mit einem kernigen Profil zu tragen. Auch sollten die mitgeführten Rucksäcke mit einem auskömmlichen Picknick-Vesper gefüllt sein. Bei der Anreise mit dem ÖPNV wartet die Bushaltestelle direkt beim Treffpunkt auf, bei der Anfahrt mit dem Privatwagen der große Parkplatz daneben.

Um eine rege Beteiligung an einer Gaudi-Lotterie wird gebeten. Dazu sollte ein jeder für einen Preis spenden. Der Erlös wird in Baum-Patenschaften im Südschwarzwald eingebracht. Die Single-Wanderung endet gegen 15.30 Uhr. Danach ist eine Einkehr im Gasthaus zum Hof geplant.

Anmeldungen werden bis Freitag, 11. Februar, per E-Mail (singlewandern-suedschwarzwald@web.de) entgegengenommen. Die drei Veranstalter weisen darauf hin, dass die Teilnehmenden geimpft, geboostert oder genesen sein sollten. Den Nachweis und Personalausweis sind daher unbedingt mitzubringen.