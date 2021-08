von Dora Schöls

Etwa 120 Liter Wasser verbraucht jede oder jeder laut Umweltbundesamt pro Tag – für Baden und Duschen, die Toilettenspülung, Wäschewaschen, Essen, Trinken oder Geschirrspülen. Dazu kommt der indirekte Wasserverbrauch in Lebensmitteln oder Kleidung. Doch angesichts des Klimawandels mit häufigeren Trockenzeiten ist es angezeigt, sparsam mit den Wasserressourcen umzugehen.

Rheinfelden „Abschalten, was nicht gebraucht wird“: Was gut fürs Klima ist, wissen Werner Wohner und Michael Schwarz Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus trägt der Wasserverbrauch auch selbst zum Klimawandel bei, durch die Treibhausgas-Emissionen, die beim Pumpen von Grund- und Oberflächenwasser entstehen, bei der Aufbereitung in Wasserwerken, beim Aufheizen und Abkühlen in Haushalten und in der Industrie – aber eben auch bei der Reinigung des Abwassers. Was also kann auf der Kläranlage in Herten getan werden, um das Klima zu schützen?

Die Antwort darauf beginnt nicht erst an diesem Rohr, wo das Abwasser in die Kläranlage kommt, sagt Jürgen Nass, Betriebsleiter des Abwasserzweckverbands Rheinfelden-Schwörstadt. Sondern beim Verbraucher: Im Schnitt 7000 Kubikmeter Wasser durchläuft die Kläranlage am Tag, aus rund 40.000 Haushalten, die Industrie anteilig mit eingerechnet (die größten Verbraucher wie Evonik oder Vogt Plastic haben eigene Anlagen). Trotz zunehmender Verbraucherzahlen sei die Abwassermenge in den vergangenen Jahren kaum gestiegen. Dieses Jahr werde allerdings ein Ausreißer, vermutet Nass – durch den vielen Starkregen.

Rheinfelden „Der Rheinuferrundweg“: Diese Top-Empfehlung gibt Tourismus-Chefin Sophie Krickl den Gästen vor Ort Das könnte Sie auch interessieren

„Die Leute gehen schon bewusst mit dem Wasser um“, sagt Nass. „Man wäscht nicht mehr jedes Wochenende zuhause sein Auto.“ Auch die Bewässerung der Gärten laufe zunehmend mit Regenwasser, nicht mehr mit Trinkwasser. Was allerdings deutlich zugenommen habe, sei der Müll im Abwasser, so Nass. „Das macht uns zu schaffen, weil es die Pumpe verstopfen kann.“ Er deutet auf den Rechen unter einem Gitter, in dem sich Toilettenpapier, Feuchttücher und Wattestäbchen gesammelt haben. Daneben steht ein Container mit bereits gefüllten Müllsäcken, bereit für die Müllkippe.

Eine Art Waschstraße

Nach dem Rechen durchläuft das Wasser eine Art Waschstraße, in der zunächst Sand und Fett aus dem Wasser gefiltert werden. Anschließend holen Bakterien den Stickstoff aus dem Wasser. Dadurch entsteht eine braune Suppe, die in die zwei runden Nachklärbecken geleitet wird, die man beim Spaziergang am Rhein sehen kann. Dort setzt sich die Biomasse ab, das klare Wasser bleibt oben und wird – vorbei an einer Probestation – in den Rhein geleitet. „Es ist kein Trinkwasser, Krankheitserreger holen wir nicht raus“, sagt Nass. „Aber für den Rhein ist das zumutbar.“

Die Serie Hochwasser, Hitzewellen, schmelzende Gletscher: Wir müssen unser Klima schützen, und zwar auch vor der eigenen Haustür. In einer Serie schauen wir uns an, was man vor Ort tun kann – und wie sinnvoll die verschiedenen Maßnahmen sind. Heute: Beim Rundgang über die Kläranlage von Herten erklärt Betriebsleiter Jürgen Nass, wie viel Wasser die Rheinfelder verbrauchen und wie man auf einer Kläranlage Strom sparen kann.

Das Ganze dauert ungefähr 24 Stunden. Der Schlamm, der zurückbleibt, kommt in den Faulturm, wo ihn wiederum Bakterien zersetzen. Die Schlammreste kommen in Biogasanlagen oder Zementwerken zum Einsatz. Beim Zersetzen allerdings entstehen Methangase – diese werden genutzt, um ein Blockheizkraftwerk zu betreiben, das wiederum den Faulturm auf 35 Grad erwärmt, damit die Bakterien sich wohlfühlen. Außerdem betreibe man so einen Stromgenerator, erklärt Nass: „Wir erzeugen etwa die Hälfte unseres Stromverbrauchs selber.“

Der liegt bei etwa einer Million Kilowattstunden im Jahr. Dieses Jahr sei der Verbrauch etwas höher, weil die Pumpen durch den Starkregen mehr arbeiten mussten. Insgesamt aber sei der Stromverbrauch seit Jahren etwa konstant. 2008, bei der Erweiterung der Anlage, habe man auch darauf geachtet, möglichst stromsparende Technik einzusetzen. „Das ist eins der wichtigsten Themen: Dass wir energetisch gut wirtschaften“, sagt der 54-Jährige. Größere Anlagen könnten auch Stromturbinen mit Wasserkraft antreiben, dafür sei die Hertener Anlage zu klein. „Wo man Strom sparen kann, sollte man das tun. Auch wenn die Kläranlage nur einen kleinen Beitrag leistet: Das trägt zum Klimaschutz bei.“