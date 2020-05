von Leony Stabla

Mit gemischten Gefühlen und jeder Menge Sandelspielzeug im Gepäck sind unsere Spielpatztester Leony Stabla und ihre Söhne Jakob und Jonas nach etwa sieben Wochen zum ersten Mal wieder zum Abenteuerspielplatz in der Maurice-Sadorge-Straße in Rheinfelden losgezogen. Vor Ort machten sie sich ein Bild von der Lage. Werden die Spielplätze angenommen und die Regeln eingehalten?

Der Hintergrund Seit Mittwoch, 6. Mai, sind in Rheinfelden alle städtischen Spielplätze wieder geöffnet. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Dienstag. Die Bolzplätze bleiben geschlossen. „Wir begrüßen diese Lockerung, appellieren aber gleichzeitig an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern“, sagte OB Klaus Eberhardt . Die Stadt könne nicht alle 25 Spielplätze im Auge behalten. Daher seien die Erwachsenen aufgefordert, darauf zu achten, dass die Kinder Abstand halten.

Ob wir tatsächlich auf dem Spielplatz bleiben, möchte ich erst vor Ort entscheiden, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich dort tummeln. Dies erfordert einiges an Vorarbeit, denn gerade, wenn sich die Kinder auf den Spielplatz freuen, wäre die Enttäuschung groß, wenn wir gleich wieder gehen würden. Deshalb habe ich direkt nach dem Aufstehen begonnen, mit meinen Jungs über die Situation zu sprechen.

Die Vorbereitung

Die erste Reaktion auf meine Eröffnung, dass wir einen Spielplatz besuchen werden, waren die aufgerissenen Augen meines Großen und der erschreckte Ausruf: „Aber Mama, das dürfen wir doch nicht, die sind doch geschlossen!“ Umso größer war die Freude, als ich ihnen mitteilte, dass die Spielplätze wieder geöffnet sind. Gebetsmühlenartig sind wir deshalb immer wieder die Regeln durchgegangen: Abstand halten, kein Spielzeug von anderen Kindern benutzen, warten, wenn ein Spielgerät von anderen Kindern belegt ist. Und auch, dass wir wieder gehen, wenn es zu voll sein sollte.

Verhaltener Start

Das Wetter am Mittwochmorgen spielt uns in die Karten, denn es ist bewölkt und etwas kühl, sodass nicht viele Besucher auf dem Spielplatz sind. Am Nachmittag jedoch, als sich die Sonne wie angekündigt zeigte, herrschte dagegen deutlich mehr Trubel.

Grüppchenbildung

Bei unserer Ankunft am Morgen sind es sechs Frauen mit neun Kindern, zwei weitere Mütter mit jeweils einem Kind kommen später dazu. Es bilden sich Grüppchen, die wahrscheinlich nicht immer nur einem Haushalt angehören, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Die Leute versuchen, sich und ihre Kinder von den anderen fernzuhalten, auch wenn es schwierig ist.

Die Regeln

Eine Gruppe steht beim Bach, die nächste bei den Schaukeln, wir erobern den Sandkasten. Ein etwa Anderthalbjähriger kommt und macht sich an unserem Sandelspielzeug zu schaffen, was Jakob nicht gefällt, der weiß, dass er kein Spielzeug von anderen benutzen soll. Der Kleine weiß das nicht. Auch, wenn meine Jungs die Regeln verinnerlicht haben, ist es mit der Disziplin nicht weit her, sobald sie ein anderes Kind nicht kennen. Eine Kindergartenfreundin von Jonas und ihre Schwester spielen ebenfalls im Sand. Die Kinder geben sich Mühe, doch die Abstandsregeln sind schnell aus dem Kopf, wenn der andere etwas Interessantes macht, also muss ich regelmäßig erinnern. „Wieso darf ich die Rutsche jetzt nicht benutzen?“, bockt Jakob, als ein anderes Kind schneller ist als er, doch trotzdem genießen sie den Besuch sichtlich.

Eltern wollen solidarisch bleiben

Nach etwa einer Stunde machen wir uns auf den Heimweg, so haben auch andere die Chance, den Spielplatz zu nutzen. Alle Mütter, mit denen ich gesprochen habe, sind sich einig, dass man jetzt ein bisschen solidarisch sein sollte. Es ist toll, dass die Spielplätze wieder geöffnet sind, man gibt sich Mühe, dass dies so bleibt. Keiner möchte diese Chance verspielen. Vielleicht muss man auf einen anderen Spielplatz ausweichen, wenn die erste Wahl zu voll ist. Ein Buch lesen, während man die Kinder machen lässt, ist nicht möglich. Aber: Die Öffnung der Spielplätze ist ein riesiges Stück Freiheit.