von Verena Pichler

Die politischen Gremien der Stadt haben nach der Winterpause ihre Arbeit wieder aufgenommen und auf die Mitglieder wie die Verwaltung wartet ein arbeitsintensives Jahr. Wie immer ohne Gewähr wurde ein vorläufiger Arbeitsplan aufgestellt, welches Thema in welchen Monaten angegangen werden soll. Gleich im Februar wird‘s spannend.

Denn dann wird sich der Gemeinderat mit der Festlegung des Verfahrens zur Beigeordnetenwahl beschäftigen. Wie berichtet, möchte die Stadt die ruhende Stelle der Bundestagsabgeordneten Diana Stöcker neu besetzen, allerdings erst zum 1. August, um Geld zu sparen. Von Mai an könnte demnach die Wahl des Beigeordneten stattfinden, erste Interessenten haben laut OB Klaus Eberhardt schon angeklopft. Ebenfalls zu Beginn des Jahres steht die Entwicklung der Dinkelbergschule auf der Grundlage der Concept K-Studie auf der Agenda.

Danach sieht die Verwaltung die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten im Fokus, außerdem soll das Thema Verkäufe von städtischen Gebäuden konkretisiert werden. Ein Dauerbrenner des vergangenen Jahres soll außerdem im ersten Quartal beackert werden: So kündigt die Stadt von März an Informationen zur alternativen Standortsuche des Erdaushub-Zwischenlagers an.

Von Mai an wird mit der Vergabe der Bauleistungen für den neuen Kreisverkehr Römer-/Müßmattstraße gerechnet, der für das zentrale Feuerwehrgerätehaus gebaut werden muss. Den Rohbau hat der Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag für mehr als fünf Millionen Euro an die Firma Schleith vergeben.

Vor der Sommerpause stehen Informationen zum Projekt digital@Rheinfelden auf der Agenda, ebenso Infos zur Neuorganisation des Amts für Familie, Jugend und Senioren. Darüber hinaus will sich das Gremium mit der Badestelle am Hertener Loch beschäftigen.

Verschiedene Baugebiete sollen außerdem im Verfahren einen großen Schritt weiterkommen: So ist die Offenlage des Bebauungsplans Römern in Herten sowie des Plans für Grendelmatt III in Oberrheinfelden vorgesehen. Ende des Jahres soll dann schließlich die Satzung für Grendelmatt beschlossen werden.