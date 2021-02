von sk

In Baden-Württemberg findet am Sonntag, 14. März, die Landtagswahl statt. Die Hürden für die Briefwahl wurden trotz Corona-Krise von der Landesregierung nicht gesenkt, teilt die Stadtverwaltung mit. Das bedeute, dass die Briefwahlunterlagen nicht automatisch an alle Wähler verschickt werden dürfen, sondern wie bisher beantragt werden müssen. Um die umfangreichen Hygieneanforderungen zu erfüllen, wurden die Urnenwahlbezirke von ursprünglich 29 auf 15 reduziert. Dies gilt es bei der „Zuteilung zu den Wahllokalen“ zu beachten.

Laut Stadtverwaltung werden im Laufe dieser Woche alle Wahlberechtigten in Rheinfelden ihre Wahlbenachrichtigung zur Landtagswahl erhalten.

So können Unterlagen beantragt werden

Für die Beantragung von Briefwahlunterlagen gibt es drei Wege. Zum einen kann man online mit Hilfe des Barcodes auf der Wahlbenachrichtigung oder dem entsprechenden Link auf der städtischen Homepage (www.rheinfelden.de/wahlschein) den Antrag stellen.

Und zum anderen kann man, wie in der Vergangenheit auch, schriftlich den Antrag stellen, indem die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und an die Verwaltung gesandt wird. Auch ein formloser Antrag per E-Mail (buergerbuero@rheinfelden-baden.de) oder Fax 07623/954 10 ist möglich.

Darüber hinaus besteht auch in Pandemiezeiten die Möglichkeit, den Antrag persönlich im Wahlbüro zu stellen. Hierzu fungiert der Raum rechts vom Haupteingang des Bürgerbüros als Wahlbüro. Die Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, dort ohne vorherige Terminvereinbarung zu den Öffnungszeiten des Rathauses die Briefwahlunterlagen persönlich zu beantragen und die Unterlagen auch gleich vor Ort auszufüllen und abzugeben.

Kontakt bei Fragen Alle Informationen zur Briefwahl sind ebenso auf der städtischen Homepage verfügbar. Darüber hinaus steht das Wahlteam unter der Telefonnummer 07623/952 07 für Rückfragen zur Verfügung.

Dabei sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Auch das Tragen einer FFP2-Maske oder einer entsprechenden medizinischen Maske ist Pflicht. Das Wahlbüro ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Ausdrücklich weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass per Telefon oder SMS keine Briefwahlunterlagen beantragt werden können.

Aufgrund der Erfahrungswerte rechnet die Stadt mit einem erhöhten Briefwahlaufkommen, sodass die Anzahl der Briefwahlbezirke entsprechend verdoppelt wurde. Statt wie in der Vergangenheit vier, wird es bei der Landtagswahl im März acht Briefwahlbezirke geben.

Unterlagen bis 12. März beantragen

Beantragt werden können die Briefwahlunterlagen bis Freitag, 12. März, um 18 Uhr. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Wahlberechtigten selbst für den rechtzeitigen Eingang der Wahlbriefe im Briefkasten der Stadtverwaltung verantwortlich sind. Die Briefe müssen also bis spätestens um 18 Uhr am Wahltag zugestellt sein.

sDa nicht alle Wahllokale die Möglichkeit bieten, die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, wurde die Anzahl der Urnenwahlbezirke von 29 auf 15 reduziert. „Wir bitten daher alle Wähler, die Angaben auf der Wahlbenachrichtigung zum Urnenwahlbezirk genau zu beachten“, betont der Leiter des Hauptamtes, Hanspeter Schuler. Eine Übersicht der geplanten Wahllokale ist auf der städtischen Homepage veröffentlicht.