von Verena Pichler

Als Ende 2021 der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ausgearbeitet wurde, war der Ukraine-Krieg noch kein Thema. Die Verunsicherung auf dem Energiemarkt als Folge des russischen Angriffs führt nun in Rheinfelden zu einer gestiegenen Nachfrage fürs städtische Nahwärmenetz. Deshalb muss der Plan angepasst werden, der Hauptausschuss gab grünes Licht. Das auch, weil die überplanmäßigen Ausgaben durch Verschieben bereits geplanter Maßnahmen gedeckt sind.

Ein großer Posten betrifft den Leitungsbau in der Maurice-Sadorge-Straße, die für 2022 eigentlich nicht auf dem Zettel stand. Da jedoch der Zweckverband Breitband verpflichtet ist, sowohl die Hans-Thoma-Schule als auch das Georg-Büchner-Gymnasium bis zum 30. Juni 2023 ans Glasfasernetz anzuschließen, möchte sich die Stadt teilweise an diese Baustelle anschließen. „Für uns rechnet sich das auch, weil sich in der Maurice-Sadorge-Straße viele ans Nahwärmenetz anschließen wollen“, so Tobias Obert, Leiter der Stadtwerke. Die Anbindung des Georg-Büchner-Gymnasium ans Glasfasernetz erfolgt aus Warmbach beziehungsweise über die Mouscron-Allee. Die Verlegung soll im Bereich der Maurice-Sadorge-Straße 3 bis 39 erfolgen, die Leitungslänge beträgt rund 520 Meter. Die Abzweige in den Uhlandweg sowie etwa 30 Nahwärmeanschlüsse würden gleich mit erstellt werden. Kostenpunkt: rund 890.000 Euro.

In Müßmattstraße läuft der Ausbau bereits, das Leitungsnetz wächst Richtung neues Feuerwehrgerätehaus. Auch hier möchte die Stadt Anpassungen vornehmen und zusätzlich Richtung Nollingen weiterbauen sowie in der Römerstraße in östlicher Richtung. Grund ist der Umbau des Kreisverkehrs, diese Baumaßnahme soll mitgenutzt werden. Schätzungsweise 180.000 Euro wird dies kosten. Weil die Nachfrage für den Anschluss ans Netz so hoch ist, möchten die Stadtwerke mehr Übergangsstationen anschaffen, als ursprünglich geplant. Das schlüge mit 53.000 Euro Mehraufwand zu Buche.

Die Zusatzkosten

In Summe benötigen die Stadtwerke etwas mehr als eine Million Euro zusätzlich. Gedeckt werden die Kosten unter anderem durch die Verschiebung des Ausbaus der Neumarkter Straße ins nächste Jahr (560.000 Euro) und den Ausbaustopp in der Wehrstraße (430.000 Euro). Denn dort haben sich entgegen der Altlastenkartierung bei der Beprobung so hohe Dioxin-Werte ergeben, dass es sich wirtschaftlich nicht rechnen würde, hier aufzumachen.

Karin Paulsen-Zenke (SPD) wollte wissen, ob die Wehrstraße für immer außen vor bliebe. Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) fragte sich, warum die Kartierung nicht stimmt. „Ich weiß nicht, wo damals beprobt wurde“, so Obert. Das sei das Problem der sogenannten Verschleppungsnester, die sich durch den Einbau von dioxinhaltigem Material in früheren Jahren ergeben haben. Die Werte können sich innerhalb weniger Meter maßgeblich unterscheiden. „In den nächsten Jahren werden wir hier definitiv nichts machen“, so Obert. Für Paul Renz (CDU) sprach nichts gegen die Anpassungen. „Diese Beweglichkeit im Wirtschaftsplan müssen wir uns erhalten.“ Für ihn rückt mit der Erschließung des Gymnasiums via Warmbach eine andere Einrichtung in den Fokus. „Dann sind wir doch schon fast am Schwimmbad.“ Dessen Anschluss wird frühestens 2023, eher 2024 anvisiert – auch wenn sich die gestiegenen Gaspreise deutlich bemerkbar machen. Bäderbetriebsleiter Daniel Klein-Palmer hatte von einer Preissteigerung um 27 Prozent berichtet und den Vorschlag unterbreitet, einige Becken nicht mehr zu heizen, um Energie zu sparen. Dies hatte der Gemeinderat abgelehnt und eine Absenkung um zwei Grad beschlossen.

Dass es bis zum Freibadanschluss dauert, hat mit dem Leitungsbau in der Schillerstraße mit Unterquerung der Bahngleise Richtung Seidenweber zu tun. Der steht für 2022 auf dem Plan. „Ich will, dass wir schnell wieder aus dem Kreuzungsbereich rauskommen“, so Obert mit Verweis auf die Baustelle Werderstraße /Schillerstraße. Für OB Klaus Eberhardt ist klar: „Wir müssen wirtschaftlich arbeiten.“