von Verena Pichler

Schon in einem Jahr könnten nach den Plänen der Stadtverwaltung Rheinfelden 20 Kinder in einem Waldkindergarten in Nordschwaben betreut werden. Der Sozialausschuss hat am Montag einstimmig grünes Licht für das Projekt gegeben und zeigte sich begeistert über den wahrscheinlichen freien Träger, die SenseAbility Academy.

Der Plan: Vor etwa einem Jahr hatte die Verwaltung eine aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung vorgelegt. Schon damals gab es erste Überlegungen, einen Waldkindergarten zu errichten, wie Simone Fuchs, Abteilungsleiterin Frühkindliche Bildung und Betreuung, dem Ausschuss in Erinnerung rief. Im Juli stellte dann die SPD-Fraktion den Antrag, die Errichtung eines solchen Kindergartens zu prüfen. Vorgesehen sind nun 20 Plätze für Kinder über drei Jahren in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, das heißt maximal sieben Stunden am Tag.

Diese Notunterkunft könnte im Stil eines Bauwagens gebaut werden, mit überdachter Veranda, sodass die Kinder im Trockenen sitzen können, aber trotzdem draußen sind. Sollte das Wetter den sicheren Aufenthalt im Wald überhaupt nicht zulassen – etwa bei Sturm oder Schneebruch – dient die Gemeindehalle als Ausweichquartier.

Die Kosten: Eine Waldkita ist vergleichsweise günstig zu haben. Knapp 90.000 Euro kostet der Bauwagen, 4200 Euro sind für eine Kompost-Toilette vorgesehen, die mit einer Art Streu statt Wasser funktioniert. Für die Ausstattung rechnet Fuchs mit 6000 Euro. Rund 70 Prozent der Investitionskosten werden laut Fuchs erstattet, den Förderantrag möchte die Verwaltung bis Ende März stellen. Noch nicht erfasst sind die Kosten für die Arbeiten am Gelände. Die Betriebskosten beziffert Fuchs mit 153.000 pro Jahr, wovon gut 86.000 durch Elternbeiträge und Zuschüsse gedeckt sein sollen.

Die Stadt wird den Waldkindergarten nicht selbst betreiben, weil es für das besondere pädagogische Konzept auch speziell geschulte Fachkräfte braucht. Dieses Know-how samt Netzwerk bringt die SenseAbility Academy mit Geschäftsführerin Asha Scherbach in den Augen der Verwaltung mit – und Synergieeffekte. Denn Scherbach betreibt auch in Steinen einen Waldkindergarten, sodass etwa Vertretungsregelungen oder Fortbildungen mit dem dortigen Personal möglich sind. Das Konzept: Die Menschen in Verbindung zu sich selbst und zur Natur bringen – das ist die Vision der SenseAbility Academy, die mittlerweile deutschlandweit 15 Kindergärten gegründet hat. Konventionelle Spielzeuge gibt es in der Waldkita nicht, die Kinder setzen sich mit Naturmaterialien auseinander und entwickeln im freien Spiel Kreativität. Feste Rituale, wie der Morgenkreis oder gemeinsame Mahlzeiten – auch einmal mit den Kindern zusammen gekocht – geben dem Tag Struktur.

Der Spracherwerb funktioniere sehr gut, „weil sich im Wald vieles nicht von selbst erklärt“, so Scherbach. Die Alltagskompetenzen der Kinder sollen ebenso gestärkt werden, wie die Resilienz, also die Fähigkeit, schwierige Situationen im Leben zu meistern. „Deshalb haben die Kinder auch mal kalte Füße oder Hände“, erklärte Scherbach auf eine Rückfrage.

Die Meinungen: Fragen gab es an diesem Abend viele, die meisten drehten sich um die Sicherheit, einige waren aber auch ganz praktischer Natur. Für die 20 Kinder sind drei Erzieherinnen vorgeschrieben. Im Falle eines Notfalls „bleibt eine bei den Kindern, eine beim verletzten Kind und eine organisiert Hilfe“, erklärte Scherbach. Allergien würden im Vorfeld erfragt, die Zeckenimpfung – so wie alle Impfungen – werde den Eltern überlassen. Scherbach ist auch ausgebildete Waldorflehrerin, diese Pädagogikausrichtung sei aber nur Teil des „breiten Teppichs“, auf dem die Waldkita gründet, so Scherbach auf Nachfrage von Eveline Klein (SPD).

Sabine Hartmann-Müller (CDU) wollte wissen, wo die Kinder auf die Toilette gehen – eine Frage, die laut Scherbach fast immer gestellt werde. Im Winter empfehle man zweiteilige Schneeanzüge für Windelträger, die größeren Kinder zögen mit eine Schaufel ausgestattet los. „Außerhalb des Spielbereichs, da achten auch die Kinder drauf.“ Dass die Stadt für die Waldkita eine Toilette mitplane, sei dennoch hilfreich.

So geht es weiter: Der Sozialausschuss zeigte sich begeistert, am Donnerstag kommt das Thema in den Gemeinderat.