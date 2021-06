von Verena Pichler

Während ein Plakat in der Karl-Fürstenberg-Straße schon mit dem Neubau wirbt, geht es in der Verwaltung zunächst noch um Formalien: Am Donnerstag hat sich der Bau- und Umweltausschuss mit der Änderung des Bebauungsplans Stadtgebiet Teilbereich IV beschäftigt.

Mit der Anpassung soll einerseits besagter Neubau an der Stelle der Häuser Nummer 3 und 5 ermöglicht werden; gleichzeitig möchten Verwaltung und Gemeinderat mit möglichst strengen Bauvorschriften das Ensemble der Steffen-Häuser zumindest in seiner Kubatur erhalten. Mit einer Enthaltung empfiehlt der Ausschuss dem Gemeinderat, den Entwurf öffentlich auszulegen.

Die erste Offenlegungsrunde der Planunterlagen (frühzeitige Beteiligung) hat keine Auswirkungen ergeben, wie Planerin Julia Messerschmidt, die das Projekt von Beginn an betreut, erklärte. Sie erläuterte im Schnelldurchlauf nochmals die wesentlichen Änderungen des Bebauungsplans, der seit 1967 in Kraft ist und dessen vierte Änderung nun ansteht.

Diese umfasst nicht nur das ehemalige Teelädeli und das Nachbarhaus mit Modeboutique, welche dem Neubau weichen werden, sondern auch die Steffen-Häuser am Oberrheinplatz. Aus diesem Grund wurden in den Entwurf weitreichende Festsetzungen gemacht: sei die Dachform, die Art der Ziegel, die Fenster, die Gauben – alle Vorschriften dienen dazu, im Falle eines Abrisses der nicht denkmalgeschützten Steffen-Häuser den Charakter der Bebauung zu erhalten.

Diese Bemühungen, so Karin Paulsen-Zehnke (SPD), erkenne sie an, auch wenn sie der Änderung dennoch nicht zustimmen könne. Die Fraktionssprecherin hatte sich von Beginn an dezidiert gegen die Änderung ausgesprochen. Auch hoffe sie, dass sich „gute Geschäfte ansiedeln werden“ und nicht nur ein weiterer gastronomischer Betrieb.

Bei dem betroffenen Areal handelt es sich um ein Mischgebiet, in dem Wohnen und Gewerbe möglich ist. Um diesen Charakter zu erhalten, soll für die Erdgeschossflächen Wohnnutzung ausgeschlossen werden, so Messerschmidt. Auch sollen die Gewerbeflächen nicht kleiner als 400 Quadratmeter ausfallen, um das „Klein-Klein“ aufzubrechen. Gewisse gewerbliche Nutzungen sind ausgeschlossen. „Wir pflegen in den Plan auch weitere Überlegungen ein, welche die Stadt getroffen hat“, so Messerschmidt; dazu zählt etwa das Zentrenkonzept.

Die IG Velo hatte in der Offenlage auf weitere Radabstellplätze hingewiesen, welche für diesen Bereich sinnvoll seien. Messerschmidt führte einen Gemeinderatsbeschluss von 2013 ins Feld, wonach dies jedoch nicht gewünscht sei. Heiner Lohmann präzisierte für die Grünen, dass es dabei um festinstallierte Anlagen gegangen sei, die man wegen der Märkte und Feste in der Innenstadt nicht haben wollte Mobile Anlagen könnten hingegen sinnvoll sein.