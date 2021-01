von Horatio Gollin

Der Autor Ralf Dorweiler hat bei einer Buch-Recherche die Bauzeichnung der Kanzel der Rheinfelder Christuskirche auf Ebay entdeckt. Pfarrer Joachim Kruse stellte daraufhin fest, dass diese in der Bauakte der Gemeinde fehlte – und erstand das Dokument. Wie es in die Hände des Versteigerers aus Dußlingen kam, bleibt unklar.

So sieht die wiederentdeckte Bauzeichnung der Kanzel aus. | Bild: Horatio Gollin

Die Vorgeschichte: Im August letzten Jahres hatte Buchautor Ralf Dorweiler Pfarrer Joachim Kruse auf die Bauzeichnung aufmerksam gemacht. Im Zusammenhang mit seinen Buchrecherchen hatte Dorweiler die Bauzeichnung auf Ebay entdeckt, wo sie zur Versteigerung angeboten wurde. „Er hat mich darüber informiert und gemeint, ob das vielleicht von Interesse für uns wäre“, erinnert sich Kruse. „Ich habe in der Bauakte nachgeschaut. Wir haben alles Mögliche, aber tatsächlich haben wir keine Bauzeichnung der Kanzel.“

Bad Säckingen/Hochrhein Schweizer holen Päckchen ab, doch die Grenzbeamten wissen zuerst nichts von Spezialbewilligung Das könnte Sie auch interessieren

Den Plan bot auf Ebay ein öffentlich bestellter Versteigerer aus Dußlingen im Landkreis Tübingen an. Der Angebotspreis lag bei 48,90 Euro. „Ich habe nicht lange mit Angeboten rumgemacht, sondern es per Sofortkauf ersteigert, als ich merkte, dass wir die Unterlagen nicht haben“, sagt Kruse.

Das Dokument: Auf dem Plan sind sechs Skizzen der Kanzel zu erkennen, Längsschnitte aus verschiedenen Perspektiven und eine Draufsicht. Die Skizzen sind sehr knapp gehalten, zumeist einfarbig. Stellenweise ist etwas rot schraffiert hervorgehoben. Handschriftliche Notizen neben den Skizzen sind kaum mehr zu entziffern. Es könnte sich um Sütterlin-Schrift handeln. In die rechte obere Ecke ist „Neubau Evangelische Christuskirche Rheinfelden Baden“ gestempelt. Rechts unten ist mit rotem Stift das Datum 14.4.37 notiert. Das hellbraune Papier ist stellenweise ein bisschen knittrig, besonders an den Faltstellen. An einem Rand rollt es sich leicht ein. Ein ausgeblichener Fleck deutet darauf hin, dass einmal eine Flüssigkeit darauf verschüttet wurde. Insgesamt ist die Bauzeichnung der Kanzel der Christuskirche aber in einem guten Zustand.

Bad Säckingen Bilder nach draußen bringen: So wird der Besuch einer Ausstellung auch in Corona-Zeiten möglich Das könnte Sie auch interessieren

Die Bauzeichnung stammt vom ausführenden Architekten Wilhelm Preschany aus Efringen-Kirchen, der zusammen mit dem Architekten Adler aus Weil die äußere und innere Gestaltung der Christuskirche übernommen hatte. Die Kirche wurde in den Jahren 1935 bis 1937 gebaut. Zahlreiche Pläne, Ansichten und Bauzeichnungen für das Kirchengebäude, teilweise in unterschiedlichen Ausführungen, liegen Kruse vor, der froh ist, dass er die Bauakte mit der Bauzeichnung ergänzen konnte. „Es ist einfach interessant und schön zu sehen, mit welcher Idee die damaligen Architekten die Kanzel gesehen haben, die ja doch eine prominente Stelle in der evangelischen Kirche hat“, meint Kruse. „Heute wird das alles am Computer gemacht, damals haben die Leute noch stundenlang gezeichnet.“

Bad Säckingen Arbeitsplatz in den Wipfeln: Studentin für Arboristik und Geflüchteter aus Afghanistan helfen bei Baumpflege in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Bedeutung der Kanzel: Kruse weiß nicht, weshalb die Bauzeichnung nicht bei den anderen Unterlagen war und wie sie zum Versteigerer aus Dußlingen kam. Möglicherweise sei die über einen Nachlass geschehen. „Es ist eine Bauzeichnung, die wie die anderen aussieht. Sie war nur auf eigenen Wegen unterwegs“, sagt Kruse und weist auf eine Besonderheit in der Bauzeichnung hin: „Man sieht es nur angedeutet: Unter dem Schalldeckel ist eine Taube skizziert, die symbolisiert den Heiligen Geist.“ Die Taube ist nur schwach mit Bleistift eingetragen. Kruse meint, dass der Heilige Geist in der Kanzel durch den Menschen verkörpert wird, der die Bibel verkündet. Auf der neu erstandenen Bauzeichnung ist nur die Kanzel dargestellt. Auf anderen Plänen ist auch ihre Lage im Gebäude dargestellt, manchmal noch separat im Altarraum, letztlich wurde sie aber in die Wand integriert.

Waldshut-Tiengen Optimismus und Charisma kann man erlernen – beim SÜDKURIER-Wissensforum Das könnte Sie auch interessieren

Die Kanzel wird von den Pfarrern bei großen Anlässen als Ort der Wortverkündung genutzt, bei kleinen Gottesdiensten oder Konzerten wird aber auch vom Pult aus gesprochen. „Sie hat einen ganz markanten Schalldeckel, den finde ich sehr ästhetisch und sehr schön“, sagt Kruse. Markant ist auch der Standort seitlich am Eck des Altarraums. Die Kanzel ist mit Mosaiken der vier Evangelisten künstlerisch gestaltet, die symbolisch mit Engelsflügeln als Löwe (Markus), Stier (Lukas), Adler (Johannes) und Mensch (Matthäus) dargestellt werden. Zwischen den symbolischen Darstellungen ist Psalm 119 Vers 105 eingetragen: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“