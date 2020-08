von Verena Pichler/sk

Bahnreisende zwischen Albbruck und Rheinfelden müssen sich am Wochenende, 28. bis 30. August, auf Schienenersatzverkehr einstellen. Der Grund sind Bauarbeiten von Evonik in der unteren Kanalstraße.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird ein stillgelegter Tunnel zurückgebaut, der vom Werksgelände unterhalb der Bahnlinie verläuft. „Da dieser Tunnel nicht mehr benötigt wird, hat die Deutsche Bahn Evonik beauftragt, ihn zurückzubauen“, schreibt Evonik in einer Pressemitteilung. Ab Freitag, 28. August, 6.35 Uhr, wird der Tunnel nun verfüllt und der Tunnelkopf zurückgebaut. Dafür wird die Deutsche Bahn von Freitag bis Sonntag, 30. August, die Zugstrecke sperren und einen Schienenersatzverkehr einrichten.

Die ersten Ersatzbusse

Wie ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage mitteilt, fahren die ersten Ersatzbusse von Waldshut aus ab 4 Uhr. Der erste Zug fährt wieder am Montag, 31. August, um 4.16 Uhr ab Waldshut. Die Bahn informiere ihre Kunden via Aushängen an den Bahnhöfen und online. Im Zuge der Arbeiten kann es zu einem erhöhten Lärmpegel in der Nachbarschaft auf deutscher und Schweizer Seite kommen, teilt Evonik weiter mit.