Die Bärlauchsaison hat begonnen – sie dauert von März bis Anfang Mai. Wer jetzt im lichten Wald spazieren geht, der entdeckt ihn, der Spaziergänger riecht ihn schnell, denn der typische Knoblauchduft verrät seine Standorte. Man kann ihn aber auch kaufen. Die zarten Blätter eignen sich als Knoblauchersatz, sie wecken die Lebenskräfte, stärken und bringen den Organismus auf Trab – passend zur Jahreszeit. Üppig breitet er sich aus, so entstehen satt grüne, intensiv duftende Teppiche im Wald.

Einer, der sich immer auf die Bärlauchzeit freut, ist Enzo Marinelli. Er ist Koch beim Club Colonia Libera Italiana im schweizerischen Rheinfelden. Enzo Marinelli liebt das grüne Kraut, das zur Gattung Allium gehört und somit eng mit Knoblauch, Zwiebel und Schnittlauch verwandt ist. Der Italiener, der seit genau 60 Jahren in der Schweiz lebt, geht gerne auf die Suche nach Bärlauch, aber noch lieber lässt er sich das Wildgemüse von guten Freunden in die Küche bringen.

Das Rezept 100 Gramm frischer Bärlauch werden mindestens zweimal gewaschen, unter kaltem Wasser, damit das Aroma nicht verloren geht, dann mit der Salatschleuder getrocknet. Grob klein geschnitten kommt das Grün mit 50 Gramm Pinienkernen, Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl in den Mixer. Nach und nach kommt weiteres Olivenöl dazu, bis eine Paste entstanden ist. Diese wird in ein Glas – oder je nach verwendeter Bärlauchmenge und Glasgröße in mehrere Gläser – bis zwei Zentimeter unter dem Rand abgefüllt, dann wird die Paste mit Olivenöl bedeckt. 1,5 Deziliter Öl werden gebraucht. Um das Pesto vor eventuellem Rost an der Innenseite des Deckels zu schützen, kann der Deckel mit Küchenpapier oder Plastikfolie belegt werden. Im Kühlschrank ist das Pesto bis zu einem Jahr haltbar. Angebrochenes Pesto immer wieder mit Öl auffüllen.

Der Duft des Bärlauchs hat noch eine andere Bedeutung, sagt Enzo Marinelli: „Am häufigsten wird der Bärlauch mit dem Maiglöckchen verwechselt und das ist hochgiftig.“ Das beste Unterscheidungsmerkmal ist der Geruch. „Nur der Bärlauch riecht so intensiv nach Knobi“, sagt der Koch. Abgesehen davon, das Maiglöckchen erst ab Mitte April austreiben. Marinelli ist bekannt für seine kulinarische Vereinsküche. Seine Spaghetti mit den verschiedenen Soßen und Pestos sind legendär.

Klar, dass der Mann, der seine Wurzeln in Apulien hat, aus Bärlauchblättern gern ein Pesto macht. „Dann ist die Frühlingssaison eröffnet“, freut er sich. Enzo Marinelli hat den Bärlauch dabei erst mit seiner Ankunft in der Schweiz entdeckt. In Süditalien wächst er nämlich nicht, in der Schweiz, Deutschland oder Österreich findet man ihn hingegen bis auf 1900 Metern Höhe. Jetzt stellt er gerade wieder Pesto her und, wenn es die Pandemie wieder erlaubt, können sich die Gäste mit Spaghetti à la Bärlauchpesto verwöhnen lassen.