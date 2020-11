von sk

In der Nacht vom 1. auf den 2. November kam es in Rheinfelden zu insgesamt elf Fahrzeugaufbrüchen. Dabei wurden diverse Gegenstände aus den Autos entwendet, so die Kantonspolizei Aargau. Ein Melder gab an, dass sich in einem aufgebrochenen Fahrzeug eine Person befinde.

Vor Ort konnte die Kantonspolizei Aargau einen 30-Jährigen antreffen, der schlafend auf dem Fahrersitz saß. Gemäß den bisherigen Ermittlungen

dürfte der Mann für die Fahrzeugaufbrüche dringend tatverdächtig sein.

Er wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-

Laufenburg hat eine Untersuchung eröffnet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.