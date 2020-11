von Petra Wunderle

Als letztem Gremium stattete Revierförster Thomas Hirner auch dem Ortschaftsrat Nordschwaben einen Besuch ab, um über den Forstbetriebsplan und aktuelle Themen ausführlich zu sprechen. Eines davon: Der Radweg von Karsau nach Nordschwaben.

„Da ist viel Durchgangsverkehr, die Autos fahren massiv auf dem Fahrradweg“, so Hirner. Erst in diesem Jahr ist das letzte Stück des Forstweges, der von Karsau direkt nach Nordschwaben führt, asphaltiert worden. Dieser Lückenschluss hat sich für Hirner wie erwartet entwickelt. „Der Waldweg ist zur Rennstrecke geworden, hinzu kommen Müllablagerungen.“ Schon lange ist der Forst- und Radweg nicht mehr für den Autoverkehr freigegeben, wie es früher einmal war.

Der der Forstbetriebsplan sieht im Nodschwabener Wald einen Holzeinschlag von 90 Festmetern vor. Hiebsorte sind Flächen am Baselwandweg sowie der Roteichenbestand am Mösle- und Waldrandweg. Kulturflächen gibt es nicht viele in Nordschwaben, so findet eine Nachbesserung beim Alter Kirchweg mit 200 Traubeneichen sowie der Anbau von 150 Wildobstbäumen an der Kreisstraße (Ortseingang Gasstation) statt. Thomas Hirner machte darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr an den Traubeneichen „Mäusefraß“ ein Problem sei. „Da könnten die Jäger mithelfen“. Jungbestandspflege wird im Baselwald, ganz unten an der Staatswaldgrenze, auf einer Fläche von 2,3 Hektar stattfinden.

Ebenfalls nach Bedarf gibt es 2021 Wegeinstandsetzungen im Anschluss an die Holzernte und Abschluss der entsprechenden Holzabfuhr. Noch in diesem Jahr ist die Pflege in diversen Kulturen vorgesehen. Im November möchten Hirner und sein Team Pflanzung mit Einzelschutz (Wuchshüllen) auf der Käferfläche am Dornachweg und eventuell am Mettelackerweg vornehmen. Bei trockenem Wetter wird der Käferholzeinschlag zwischen der Gasleitung/Alter Kirchweg und der Kreisstraße erledigt und am Breitschlattweg wird das Lichtraumprofil aufgeschnitten. Voraussichtlich Ende November werden die Wege repariert.