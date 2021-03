von Horatio Gollin

Schon im März 2020 hatte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt angesichts der verschlechterten Haushaltslage die Budgetverantwortlichen darüber informiert, dass ein Übertrag in das Jahr 2021 nicht stattfinden wird, um das Haushaltsjahr nicht zusätzlich zu belasten. Nur Auszahlungsreste für Investitionen, sofern die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, und investive Einzahlungsreste werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, da diese den Ergebnishaushalt nicht belasten.

Der Hauptausschuss beschloss einstimmig in seiner jüngsten Sitzung, die im Haushaltsjahr 2020 nicht verbrauchten investiven Haushaltsansätze von minus einer Million Euro für Einzahlungen und 2,5 Millionen Euro für Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen. Zudem soll der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung beschließen, die im Jahr 2020 nicht verbrauchten investiven Haushaltsansätze in Höhe von 2,8 Millionen Euro ebenfalls ins laufende Haushaltsjahr zu übertragen. Wie berichtet, konnten auch die Ortsteile ihre Budgetreste nicht unbegrenzt mitnehmen. Das hatte für Diskussionen gesorgt, denn so sparten die Ortsteile in der Vergangenheit für größere Projekte.