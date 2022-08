von Maja Tolsdorf

Das neue Verfahren sei um ein vielfaches aufwändiger, teurer und unzuverlässiger, kritisiert Geschäftsführer Achim Kitschmann. Gesundheitsminister Manfred Lucha hat dem Unternehmen bei seinem Besuch geraten, das Thema weiterzuverfolgen, vor allem bei einem Produkt, das Babys mit Herzfehler das Leben retten kann. Anlass für die neue EU-Verordnung ist der Skandal um fehlerhafte Brustimplantate eines französischen Herstellers vor einigen Jahren. Damals waren Frauen minderwertige Produkte eingesetzt worden, die Krebs verursachten und bei mindestens einer Französin zum Tod geführt hatten. Die jetzt abgelöste Medizinprodukterichtlinie MDD (Medical Device Directive) habe laut Osypka-Geschäftsführer Achim Kitschmann Lücken gelassen, die teils ausgenutzt worden seien, um minderwertige Produkte auf den Markt bringen zu können.

EU-Verordnung MDR Die 2017 in Kraft getretene europäische Verordnung über Medizinprodukte Medical Device Regulation (MDR) gilt seit Mai 2021 und löst alle bis dahin geltenden Medizinprodukterichtlinien ab. Die neue EU-Verordnung verlangt unter anderem hohe Produktions- und Stückzahlen, um vielfältige Daten zu haben. Das macht es für den Baby-Stent der Firma Osypka Medizintechnik AG schwierig, denn der Baby-Stent ist in Deutschland nur etwa 100 mal pro Jahr nachgefragt. Der Baby-Stent kommt zum Einsatz, wenn Babys mit einer Verengung im Herzen im Bereich der Hauptschlagader geboren werden. Ohne diese Operation haben die Babys keine Überlebenschance. Zur Zeit wird der Baby-Stent lediglich zurückgehalten, ist aber am Markt.

Die Osypka Medizintechnik AG mit Sitz in Herten stehe deshalb voll hinter Prüfverfahren, um eine einwandfreie Qualität von Medizinprodukten sicherstellen zu können, betont Kitschmann. Doch machbar müssten diese sein und für mittelständische Betriebe auch finanziell tragbar, erklärt Kitschmann auf Anfrage der Redaktion nach dem Besuch von Manfred Lucha. Die neue EU-Verordnung MDR (Medical Device Regulation) aber stelle kleine und mittelständische Unternehmen vor Probleme, denn das Verfahren sei um ein vielfaches aufwändiger und teurer und obendrein unzuverlässig, meint Kitschmann. „Wenn ich weiß, dass es ein Jahr lang dauert, kann ich damit planen“, sagt Kitschmann. Doch häufig verzögerten sich die Abläufe, was dazu führe, dass Produkte im Lager bleiben müssten. Die zur Prüfung staatlich autorisierten Stellen wie TÜV, Dekra oder Medcert seien überlastet, wie Kitschmann erklärte.

Geschäftsführerin Nicola Osypka sagte beim Besuch von Gesundheitsminister Lucha (Grüne): „Man kann künftig nur dafür sorgen, dass solche Gesetze nicht mehr verabschiedet werden.“ Sie war aus München virtuell zugeschaltet, weil Lufthansa und die öffentlichen Verkehrsmittel sie im Stich gelassen hätten. Seit vielen Jahren setzt sich Nicola Osypka für eine Änderung der MDR-Verordnung ein und führte auch Gespräche mit Politikern vor Ort. So auch mit der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller, die beim Besuch von Lucha mit vor Ort war.

Der Gesundheitsminister hatte nach dem Vortrag von Nicola Osypka einen kleinen Hoffnungsschimmer parat. Ohne ins Detail zu gehen, deutete Lucha an, dass politisch Bewegung in die Sache komme. Nicola Osypka dankte, denn die Firma habe wegen der neuen EU-Verordnung MDR einige Produkte vom Markt nehmen müssen, die sich seit Jahrzehnten in der Medizin bewährt hätten und nach dem vorherigen MDD-Verfahren zugelassen worden waren.

Manfred Lucha nimmt bei Osypka kleinste Teile unter die Lupe. | Bild: Maja Tolsdorf

Doch weil eine Zulassung für fünf Jahre gilt, müssen diese nun nach dem neuen Verfahren zugelassen werden. Als Beispiel für ein solches Produkt nannte Osypka den Ablationskatheter. Dieser hilft gegen das Vorhofflimmern. und ermöglicht dem Träger nach der Operation ein „ganz normales Leben“. Firmengründer Peter Osypka erfand den Ablationskatheter in den 80er. Zur ersten Patientin der Welt, die davon profitieren konnte, habe die Familie Osypka heute noch Kontakt.