von Roswitha Frey

Ein Silvester ohne Musik ist für Irmtraud Tarr unvorstellbar. Das Jahr mit einem Konzert an der „Königin der Instrumente“ ausklingen zu lassen, hat für die bekannte Rheinfelder Organistin feste Tradition – seit 37 Jahren. Begründet hat sie die beliebten Silvesterkonzerte 1983 mit ihrem Ehemann, dem Trompeter Edward H. Tarr, der im März im Alter von 83 Jahren gestorben ist.

Jahrzehntelang hat das international renommierte Musikerpaar aus Eichsel immer zum Jahreswechsel ein festliches Programm gespielt. In den letzten Jahren hatte Irmtraud Tarr verschiedene Bläserensembles an ihrer Seite. Doch in diesem Corona-Jahr ist alles anders. Eigentlich hätte Irmtraud Tarr an Silvester mit dem Blechbläserquintett Inflagranti aus Zürich in der Kirche St. Josef spielen sollen. Dieses vom Kulturamt veranstaltete Konzert muss wegen des Lockdowns ausfallen, soll aber im Sommer nachgeholt werden.

Doch nun hat sich eine andere Lösung gefunden für ein musikalisches Innehalten am Jahresende: Bei einer Orgel-Andacht in St. Josef spielt Irmtraud Tarr am Silvestertag meditative Stücke, vorwiegend Choräle von Johann Sebastian Bach, aber auch Barockwerke von Henry Purcell.

Im Wechsel dazu liest Adelheid Schellhorn, bekannt von der Volkskunstbühne Rheinfelden, besinnliche und religiöse Texte von Dietrich Bonhoeffer, Rainer Maria Rilke, Rose Ausländer und Hilde Domin, die Bezug nehmen auf den Jahreswechsel, das Jahresende, auf „die Wege, die wir Menschen gehen“. Die Andacht findet zweimal statt und mit begrenzter Personenzahl. Sie soll zur inneren Einkehr anregen, zum Reflektieren des Jahres in Klängen und Texten. Die Organistin möchte den Zuhörern mit ihrem Orgelspiel auch „Zuversicht vermitteln“.

Musik, um Bilanz zu ziehen

„Silvester und Musik gehören für mich untrennbar zusammen“, sagt die 70-jährige Musikerin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Es gebe nichts Besseres als Musik, um Bilanz zu ziehen, um emotional und gedanklich ein Jahr nachklingen zu lassen.

Silvester hat für die Organistin eine doppelte Bedeutung: An Silvester 1983 haben sie und Edward H. Tarr geheiratet und dies mit einem Konzert in der St. Galluskirche in Eichsel gefeiert. Zur Zeremonie spielte nicht nur das Hochzeitspaar, sondern auch der Trompeter Guy Bovet und das Blechbläsersensemble von Edward H. Tarr.

Aus diesem Hochzeits-Konzert, zu dem Gäste und Musikerfreunde aus aller Welt auf den Dinkelberg kamen, hat sich die Tradition der Eichsler Silvesterkonzerte entwickelt. Fortan hat das Musikerpaar immer an seinem Hochzeitstag gespielt, 28 Jahre lang in Eichsel, ab 2011 in der St. Josefskirche in Rheinfelden. In der Eichsler St. Galluskirche war der Andrang oft so groß, dass das Duo Tarr zwei Mal hintereinander auftrat.

Die historische Merklin-Orgel von St. Gallus sei zwar schwer zu spielen, „aber es ist ein wunderbares Instrument“, so Irmtraud Tarr. Sie hat sich immer ein spezielles Silvesterprogramm überlegt, mit Ruhig-Kantablem und Festlich-Virtuosem, mit einem Feuerwerk an der Orgel und Blechbläserglanz.

Silvesterkonzerte als Tradition

In den letzten Jahren trat die Organistin zum Jahreswechsel in St. Josef mit verschiedenen Bläserensembles wie dem Quintett Inflagranti aus Zürich auf, einmal war der Frauenchor „Chorale Africaine“ zu Gast. Nur zwei Mal in der langen Zeit saß Irmtraud Tarr an Silvester nicht in ihrer Heimatstadt an der Orgel. Einmal war sie mit ihrem Mann Edward H. Tarr über den Jahreswechsel auf Konzerttour in den USA, und ein Mal sprang Dieter Lämmlin für sie ein, weil sie erkrankt war.

Jahreswechsel ruhig zu Hause

„Wir sind an Silvester nie weggefahren“, so Irmtraud Tarr. „An unserem Hochzeitstag ein Konzert zu geben, war wie ein Ritual.“ Nach dem Konzert hätten sie und ihr Mann oft noch Freunde und Bekannte zu sich nach Hause eingeladen, um gemeinsam zu feiern.

Ein schönes Silvesterritual für das Musikerpaar war es, zu Hause ihrem Lieblingsstück „Remember me“ von Henry Purcell zu lauschen oder selbst etwas zu spielen an der Trompete und der Hausorgel oder dem Klavier, etwas Romantisches, aber auch etwas jazzig Angehauchtes von George Gershwin. Ebenfalls ein Ritual war es, dass Irmtraud Tarr etwas Spezielles aus dem Kochbuch von Edward Tarrs Mutter zubereitete: zum Beispiel Spinatpastete mit Fisch.

Vorbereitungen, Programmplanungen und Proben

Die Zeit um Silvester hieß für Irmtraud Tarr, immer im musikalischen Einsatz zu sein, beschäftigt mit Vorbereitungen, Programmplanungen und Proben für die Konzerte. Oft musste sie an Neujahr dann wieder früh raus, um bei Gottesdiensten in Eichsel oder in St. Josef zu spielen. Einige Jahre lang hat das Duo Tarr auch noch Neujahrskonzerte im schweizerischen Rheinfelden, in Bad Säckingen und Laufenburg gegeben.

„Das alte Jahr vergangen ist“: Mit diesem Bach-Choral haben Irmtraud und Edward H. Tarr stets das Jahr verabschiedet. Mit diesem Choral will die Organistin auch dieses schwere, von Trauer erfüllte Jahr verabschieden, das ihr „alles an Kraft abgerungen hat“ und den Menschen aufgrund der Corona-Pandemie extrem viel abverlangt hat. Umso mehr ist es Irmtraud Tarr ein Anliegen, mit meditativer Orgelmusik Wärme, Trost und Zuversicht zu verbreiten und die Menschen mit schönen Klängen ins neue Jahr zu begleiten. Denn „ein neues Jahr ist auch immer ein neuer Anfang.“