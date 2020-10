von sk

Auf eine Entdeckungsreise auf den Spuren der Habsburger lädt das Fricktaler Museum am Mittwoch, 21. Oktober. Quer durch Europa nehmen der Autor Hubert Matt-Willmatt und der Fotograf Heinz Linke die Besucher im Rahmen ihre Reisevortrags mit. Um 18.30 Uhr startet der Vortrag mit Buchvernissage im Rathaussaal in Schweizer Rheinfelden mit einer Kurzführung durch das Museum.

In der Vergangenheit war Schweizer Rheinfelden über lange Zeit eng mit dem Haus Habsburg verbunden. Bis in die Gegenwart hat die Habsburger Dynastie in Schweizer Rheinfelden ihre Spuren hinterlassen. Unzählige Schätze belegen den Einfluss der Habsburger in Rheinfelden und Europa.

Eindrücke virtuell erlebbar

Weitere Details werden in der Kurzführung verraten. Anschließend können die Besucher an der virtuellen Kultur-Reise „Auf den Spuren einer europäischen Dynastie“ über die Via Habsburg teilnehmen – das bedeutet 1000 Kilometer durch Österreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Reisebuchautor Hubert Matt-Willmatt und Fotograf Heinz Linke haben 70 Orte und 150 touristische Ziele besucht und die Erlebnisse zu einem kulturgeschichtlichen Reiseführer zusammengefasst, und so einen hilfreichen und spannenden Begleiter auf dem Weg zu den Habsburgern und ihrer Geschichte geschaffen. Die Einblicke lassen sich für die Besucher virtuell erleben und anschließend mit dem Reiseführer in der Hand auch tatsächlich realisieren.

Kleiner Wettbewerb

Zum Anlass veranstaltet das Fricktaler Museum einen Wettbewerb unter den Besuchern. Zu gewinnen sind zwei Spezial-Museumspässe und damit der kostenfreie Zugang zu 335 Museen in drei Ländern. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, deshalb wird um Anmeldung bis Dienstag, 20. Oktober, an fricktaler.museum@rheinfelden.ch gebeten.