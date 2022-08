von Valentin Zumsteg

Die Freude ist groß bei den Mitgliedern des Vereins „Openair-Kino Rheinfelden“: Nach zwei Jahren, in denen wegen der Pandemie auf den Großanlass auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen verzichtet werden musste, geht es vom 23. bis 27. August nun weiter.

„Die vergangenen zwei Jahre waren traurig. Jetzt freuen wir uns extrem, dass wir weitermachen können. Das Openair-Kino hat uns gefehlt, ans Aufgeben haben wir nie gedacht“, erklären Co-Präsidentin Karin Graf und Vorstandsmitglied Jean-Yves Risse. Es kommt gleich zu einem doppelten Neustart: Der Verein organisiert nicht nur sein erstes Openair-Kino nach der Corona-Zwangspause, er tut dies neu wieder selbständig und nicht mehr unter dem Dach des „Coop Openair Cinema“.

Das Openair-Kino Rheinfelden findet bis 27. August auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen statt. Das Kinodorf öffnet um 18 Uhr, Filmstart ist um 21 Uhr.

„Unsere beiden Konzepte haben nicht zusammengepasst“, blickt Karin Graf auf die Jahre 2018 und 2019 zurück, als Rheinfelden Teil der Coop-Openair-Kinos war. Als man dann im April erfahren habe, dass Coop in diesem Jahr ohne Rheinfelden plane, sei der Entscheid schnell gefallen, die Organisation wieder allein zu stemmen.

Dies hat zur Folge, dass die Ausgabe 2022 zwei Wochen später als bisher stattfindet. Grund ist die Kino-Technik, die vorher nicht verfügbar ist. „Der Aufwand ist für uns größer. Vorher mussten wir jeweils nur das Kinodorf organisieren, jetzt sind wir wieder für alles zuständig“, schildert Risse. Auch die Filmauswahl habe man sich nicht gleicht gemacht: „Wir wollen fünf Abende mit fünf sehr unterschiedlichen Filmen bieten“, sagt Graf. Los ging es bereits am 23. August mit der Schweizer Produktion „Eden für jeden“. Am Donnerstag geht es mit der Komödie „Fisherman‘s Friends“ weiter. Leonardo di Caprio wird am Freitag in „Don‘t look up“ über die Leinwand flimmern. Den Abschluss macht am Samstag „Respect“, ein Film über das Leben von Aretha Franklin.

Zum Rheinfelder Openair-Kino gehört es, dass es neben Filmen auch Livemusik gibt. Avalon (Dienstag) und Jukebox (Mittwoch) sind erstmals dabei, SanySaidap (Donnerstag), Brässkalation (Freitag) und Silverback (Samstag) waren schon mehrfach zu Gast und sollen das Publikum erneut begeistern. Der Vorverkauf hat begonnen, läuft derzeit aber noch verhalten, wie Karin Graf schildert. Dies ist eine Erfahrung, die auch andere Veranstalter nach der Pandemie schon gemacht haben. Die Organisatoren des Openair-Kinos sind aber zuversichtlich, dass sie bei ihrem Neustart auf ihr treues Stammpublikum zählen können. Jeden Abend stehen rund 1000 Plätze zur Verfügung.