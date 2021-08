von Dora Schöls

Noch ist die Kleiderecke etwas versteckt, ganz hinten im Laden. Zuerst fällt die Wand mit den vielen Trinkflaschen auf, Glas und Edelstahl statt Plastik, die Rucksäcke, die bunten Teedosen. Aber das soll sich ändern: „Wir wollen den Fokus mehr auf die Kleidung legen“, sagt Michael Häner. Der 31-Jährige hat das Geschäft Zweiblatt im Schweizer Rheinfelden im Februar 2020 eröffnet – gerade vor der Corona-Pandemie.

Nachhaltig: Glas- und Edelstahlflaschen. | Bild: Dora Schöls

In seinem privaten Umfeld habe es immer mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum gegeben, erzählt der Wirtschaftsprüfer. Der Besuch eines ökologischen Geschäfts in Bayreuth habe ihm gezeigt, „wie viele tolle Produkte es gibt“. Also wollte er mehr tun – und gründete seinen eigenen Laden. Den Lockdown hat er überstanden, mittlerweile trage sich der Laden. Inzwischen hat er neun Mitarbeitende und nach Schaffhausen und Bern expandiert.

Alle Produkte, vom T-Shirt bis zur Zahnbürste, stammen von nachhaltig produzierenden Marken. Die Materialien haben Bio-Qualität, die Behältnisse sind wiederverwendbar oder es wird in Europa produziert. Laut Umweltbundesamt sind Textilien und Bekleidung für rund 0,3 Tonnen CO 2 pro Person und Jahr verantwortlich – knapp drei Prozent des durchschnittlichen Ausstoßes an Treibhausgasemissionen. Sie entstehen vor allem bei Anbau, Weiterverarbeitung und Transport. Chemikalien sind nicht nur ungesund, sie erhöhen auch den Wasserverbrauch in der Produktion. Um ein Kilogramm Baumwolle zu gewinnen, werden laut Umweltbundesamt rund 200 Badewannen Wasser benötigt. Biobaumwolle braucht weniger – oder die Marken, die es bei Häner zu kaufen gibt, produzieren mit Alternativen wie Lyocell, das aus Holzfasern gewonnen wird.

Dass das Geschäft trotz Corona erfolgreich ist, zeige, dass es bei den Menschen ein Bewusstsein für dieses Thema gebe, sagt Häner. „Der Trend geht in die richtige Richtung – das sieht man auch an den großen Marken, die nachhaltige Segmente anbieten.“ Die Frage sei allerdings, wie nachhaltig die Produkte tatsächlich seien. Häner orientiert sich an Siegeln, die die Marken überprüfen. „Am besten sind natürlich die, die nicht nur ökologisch produzieren, sondern auch fair und sozial.“ Ein Schmuckhersteller etwa beschäftige in Nepal Frauen, denen Betreuung für ihre Kinder angeboten wird, sodass sie überhaupt arbeiten können.

Insgesamt produziert die Modebranche so viel Kleidung wie noch nie. Da ist es sinnvoll, nicht nur auf eine nachhaltige Produktion zu achten, sondern auch nachhaltig mit den gekauften Produkten umzugehen – sie also so lange wie möglich zu verwenden. Eine Möglichkeit dafür sind Secondhand-Läden.

„Ich bin schon seit 34 Jahren nachhaltig“, sagt Elvira Osterwald, die in Rheinfelden einen solchen Laden betreibt. In jüngster Zeit kämen mehr jüngere Kundinnen und Kunden – bei denen merke man ein deutliches Bewusstsein für nachhaltigen Konsum. Anfangs, vor 30 Jahren, sei es den Leuten unangenehm gewesen, Gebrauchtes zu kaufen. „Jetzt ist das in.“ Eine junge Frau zum Beispiel habe ihre Freundinnen überzeugt, eine alte Bluse habe sie neu und teuer in Basel gekauft.

Einen ähnlichen Trend beobachtet das Team vom Awo-Schätzkästlein, sagt Ina Pietschmann, Leiterin der Geschäftsstelle. Immer mehr junge Menschen wollten „gezielt nachhaltig und gebraucht kaufen“, Kleidung, Sport- und Küchenartikel, Taschen oder Bücher. „Aber wir würden uns wünschen, dass noch mehr Menschen bewusst einkaufen.“

Mehr Bewusstsein bei den Menschen erlebt auch Birgitt Kiefer vom Familienzentrum. In ihren Secondhand-Laden gibt es Kinderkleider, Autositze oder Kinderwagen, auch zum Ausleihen. „Mindestens ein Drittel unserer Kunden kommen, weil sie Ressourcen schonen wollen, und dass die Ware im Kreislauf bleibt.“ Auch der regelmäßige Kleidertausch für Frauen sei sehr nachgefragt.