von Verena Pichler

Bevor vielleicht die Generalabsage aus Berlin oder Stuttgart kommt, zieht die Narrenzunft Karsau die Reißleine und sagt einen Großteil ihrer Fasnachtsveranstaltungen ab. Die Entscheidung sei nicht leicht, aber einstimmig gefallen, so Zunftmeister Dennis Räuber im Gespräch am Mittwoch. „Das macht unter diesen Bedingungen einfach keinen Sinn.“

Die Absage betrifft zunächst den traditionellen Narrenmarkt, das geplante VHN-Narrentreffen, die Zunftabende sowie die Hallenveranstaltungen, etwa Kinderfasnacht oder Wilden-Ball. „Ob die Proklamation oder das Narrenbaumstellen stattfinden kann, entscheiden wir im Oktober“, so Räuber. Für die Großveranstaltungen aber sei die Lage einfach zu unsicher – und einer Entscheidung von höherer Stelle wolle man zuvorkommen. „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.“ Hinter der Absage stehen auch finanzielle Überlegungen, etwa bei den Zunftabenden. „Damit sich das rentiert, brauchen wir an zwei Abenden ausverkaufte Hallen.“ Normalerweise bietet die Sonnrainhalle bis zu 400 Gästen Platz. Mit einem Mindestabstand von 1,50 Metern könnte die Halle wahrscheinlich nur zur Hälfte besetzt werden. Das Hygienekonzept stehe so in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Die Zukunftspläne 2022 soll das VHN-Narrentreffen in Karsau nachgeholt werden, 2023 ist dann Schwörstadt an der Reihe.

Finanziell wiegt die Absage des Narrenmarkts für die beteiligten Cliquen und Vereine schwer. Daher hat Räuber den Kassierer der Zunft auf mögliche Fördermittel angesetzt, um die Kassen wenigstens ein bisschen aufzubessern.