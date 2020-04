von Ralf H. Dorweiler

„Auch wir müssen aufgrund des Beschlusses von Bund und Ländern, keine Großveranstaltungen bis 31. August durchzuführen, unser diesjähriges 5. Rheingaudi Festival verschieben“, schreiben Martin Schmähling und Frank Räuber von RS Events. Das Festival im Rheinfelder Tutti-Kiesi-Areal sollte von 19. bis 21. Juni stattfinden und wird nun abgesagt.

Schwierige Entscheidung

In langen Telefonaten haben Schmähling und Räuber überlegt, ob ein neuer Termin in diesem Jahr Sinn ergebe. Man kam zum Schluss, dass die Veranstaltung mit erwarteten 2000 Besuchern am Freitag und 4000 am Samstag unter die Großveranstaltungsregel fallen würde. Eine Verschiebung in den Herbst sah man als zu riskant an. Schmähling: „Außerdem werden sehr viele Veranstaltungen in den Herbst verschoben.“ Beide kamen überein, die fünfte Veranstaltung auf 25. bis 27. Juni 2021 zu verschieben. „Gerade sind wir dabei, alle Optionen zu den Künstlerverträgen abzuklären.“

Planung für 2021 beginnt

Mehrere Künstler hätten bereits für das nächste Jahr zugesagt. Als einer von voraussichtlich sechs Nummern bei einer 90er-Party am Festivalfreitag sind Milli Vanilli gebucht. Am Samstag soll die Ballermann-Schlagerparty stattfinden, am Sonntag erstmals ein Familientag, ein Festival bei freiem Eintritt. Da die Macher die Planung im März eingefroren haben, waren nicht viele Verträge geschlossen. Die finanziellen Folgen halten sich daher „in Grenzen“, so Schmähling.