von Verena Pichler

Lust an der Debatte, Frust wegen des Ergebnisses: So dürften sich einige Mitglieder des Rheinfelder Gemeinderats gefühlt haben, als mit knapper Mehrheit entschieden wurde, selbst die abgespeckte Version eines Grünen-Antrags zum Artenschutz vorerst zu vertagen. 17 Mitglieder sprachen sich für die Verschiebung aus, 15 waren dagegen. Der Oberbürgermeister enthielt sich. Heiner Lohmann griff seine Kollegen scharf an, und die feuerten zurück.

.Worum geht es? Die Fraktion der Grünen hat im November 2019 einen weitreichenden Antrag zum Artenschutz eingereicht. Dieser enthält zum einen die Ausarbeitung eines kommunalen Artenschutzkonzepts, um einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten. Dieses Konzept, so Heiner Lohmann, könne als „Leitfaden für den Arten- und Naturschutz in Rheinfelden“ dienen, um dem dramatischen Artensterben entgegenzuwirken. Zum anderen soll die Stadt ein interkommunales Konzept mit Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt anstoßen, denn zwischen den Gemeinden fänden sich wertvolle Freiflächen. Im Antragspaket enthalten ist die Forderung nach einem Biodiversitätscheck und einer Biotopverbundplanung. Zuletzt möchten die Grünen, dass die Stadt einen grenzüberschreitenden Workshop „Rettet die Artenvielfalt am Hochrhein“ lanciert.

.Was wird das kosten? Die Verwaltung hat eine Aufstellung vorgelegt, mit welchen Kosten für das Gesamtpaket zu rechnen ist. Demnach würde der Biodiversitätscheck mit knapp 16.500 Euro zu Buche schlagen. Da die Stadtplanungs- und Umweltabteilung diese Aufgabe personell nicht stemmen kann, müsste eine Stelle geschaffen werden, die nochmals Kosten von 24.000 Euro nach sich ziehen würde. Fürs Artenschutzkonzept wurden fünf Planungsbüros angefragt, das günstigste Angebot liegt bei knapp 74.500 Euro. Die Kosten für den Workshop betragen 13.000 Euro. Auch, wenn Fördermittel möglich sind – die Gesamtsumme von mehr als 100.000 Euro habe ihn auch erschreckt, so OB Eberhardt. Diese Kosten über den Haushalt zu decken, sei gerade angesichts der angespannten Haushaltslage unmöglich. Daher schlug die Stadt dem Gremium vor, in einem ersten Schritt mit dem Biodiversitätscheck zu beginnen. Dafür sowie für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts wurden im Haushalt bereits 30.000 Euro eingestellt. Alle anderen Punkte sollten ins kommende Jahr verschoben werden, sofern dann Mittel bereitstünden.

.Wie war die Debatte? Was folgte, war ein lebhafter Schlagabtausch: Dieter Maier (CDU) erklärte für die Fraktion, dass der Antrag sinnvoll sei, sich die Zeiten jedoch geändert hätten. „Wir wissen nicht, was finanziell auf uns zukommt.“ Deshalb sei es nicht zielführend, jetzt 30.000 Euro in die Hand zu nehmen, ohne eine Perspektive zu haben. Die SPD unterstützte den Antrag. „Trotz Corona ändert sich das Artensterben nicht. Wir müssen jetzt etwas tun, nicht erst in drei, vier Jahren, wenn vielleicht wieder Geld da ist“, so Karin Paulsen-Zenke.

Lohmann griff Maier scharf an. Es sei schön, dass bei solchen Debatten klar werde, wer wo politisch steht. Die CDU vergesse die jungen Wähler, die sich klar für den Umweltschutz ausgesprochen hätten. „Das sind unsere Wähler, die wollen Sie wohl nicht wiederhaben.“ Maier blieb ruhig und erklärte, weder gegen die Jugend noch die Anträge zu sein. Wer laut wurde, war Alfred Winkler (SDP): „Der Heiligenschein versengt Ihnen die Haare.“ Scheinheilig sei, immer neue Maßnahmen und Papiere zu produzieren, aber bei einem großen Baugebiet (Sengern) zuzustimmen. „Wir brauchen Menschen, die in den Wald gehen, Förster, Landwirte, aber keine Maßnahmen, das ist ein leeres Wort“, ereiferte sich Winkler. Mit Maßnahmen würden Stellen geschaffen, aber keine einzige Feldmaus gerettet.

Die Abstimmung OB Klaus Eberhardt versuchte, dennoch eine Klammer zu finden: „In der Sache sind wir uns doch einig.“ Dennoch fiel die Abstimmung letztlich so aus: 17 Mitglieder sprachen sich für eine Verschiebung des Tagesordnungspunktes aus, bis die Finanzlage der Stadt klarer sei. Das wird frühestens nach der Steuerschätzung im Mai sein. 15 waren gegen eine Verschiebung.

Karin Reichert-Moser erklärte, dass die Freien Wähler immer für interkommunales Handeln zu haben wären, und Benno Mühlhaupt (FDP) meinte, er würde in seinem Garten das Insektensterben beobachten und sei deshalb für den Antrag. Das wiederum war das Stichwort für Gustav Fischer (SPD), der dem erklärten Steg-Gegner vorwarf, jetzt plötzlich nicht mehr zwischen Pflicht und Luxus unterscheiden zu können, etwas, worauf Mühlhaupt immer mit dem Finger gezeigt habe. „Das ist menschenfern.“ Hannelore Nuß (SPD) gab zu Bedenken, dass das Thema trotz Corona die Menschen interessiere und die Auswirkungen des Klimawandels spürbar seien. „Wir haben in den vergangenen Tagen sicher 20 bis 25 tote Tiere geholt“, so die SPD-Rätin und Tierschutzvorsitzende.