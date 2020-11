von sk/dpa

Durch einen Gasaustritt beim Unternehmen Evonik in Rheinfelden sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden. Zwei Arbeiter kamen nach Polizeiangaben vom Mittwoch schwer verletzt ins Krankenhaus. Außerdem erlitten zwei Passanten und ein Anwohner Augenreizungen und Atemwegsprobleme. Bei dem Arbeitsunfall am Dienstagabend war bei der Reinigung eines Behälters Chlorwasserstoff ausgetreten.

Wie der Werkleitung des chemieverarbeitenenden Unternehmen mitteilte, kam es am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr bei der Reinigung eines Behälters zu einem kurzzeitigen Austritt von Chlorwasserstoff. Dieser Austritt konnte über die Werksgrenzen hinweg wahrgenommen werden und führte bei drei Passanten zu Reizungen der Atemwege. Zwei Mitarbeiter der Evonik, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, wurden verletzt. Die beiden Evonik-Mitarbeiter wurden medizinisch versorgt. Die Versorgung der drei betroffenen Bürger erfolgt durch den medizinischen Notdienst. „Es besteht keine weitere Gefahr für die Bevölkerung. Die betroffene Anlage wurde unmittelbar abgestellt“, teilt das Unternehmen mit. Der Einsatz der Evonik Werkfeuerwehr wurde am Dienstag noch vor 21 Uhr beendet.

Chlorwasserstoff ist ein ätzendes, stechend riechendes Gas, welches beim Einatmen zu Reizungen der Atemwege führen kann. Chlorwasserstoff kommt bei der Herstellung von Chlorsilanen zum Einsatz. Diese sind ein wichtiger Bestandteil zum Beispiel bei der Produktion von Halbleitern und Glasfasern.