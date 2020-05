von sk

Die neuen Ampelanlagen an der Autobahn-Anschlussstelle Rheinfelden-Süd werden fertiggestellt: Der wegen einer Gasleitung im Boden provisorisch aufgestellte Mast an der westlichen Rampe wird gegen einen nachträglich hergestellten ersetzt. Hierfür werden beide Ampeln am Mittwoch, 6. Mai, ausgeschaltet. Der Verkehr auf der B 34 aus Herten in Richtung Autobahn und Warmbach bleibt einspurig. Die zweite Spur in derselben Richtung, inklusive Fußgänger- und Radweg, wird gesperrt. Die Autobahnzubringer sind nicht betroffen.

Seit Dezember 2019 regelt eine Ampelanlage den Verkehr an der Anschlussstelle A 861 Rheinfelden-Süd, die in der Vergangenheit als Unfallschwerpunkt galt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit installierte der Landkreis Lörrach auf der westlichen und östlichen Rampe je zwei Ampelanlagen, die gekoppelt sind und verkehrsabhängig gesteuert werden. Über Induktionsschleifen und Videodetektoren passen sie sich den Verkehrsströmen an, damit diese stetig fließen.