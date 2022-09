von Erika Bader

Fehlende Weihnachtsbeleuchtung und kühlere Sporthallen – die Nachrichten um die Energiesparmaßnahmen der Stadt Rheinfelden beschäftigen die Menschen und das bekommt auch die Stadtverwaltung zu spüren. Einige Bürger hätten sich mit ihren Sorgen an die Verwaltung gewandt, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt während der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag. „Manchen ist die Tragweite noch nicht bekannt“, merkte Eberhardt an, dass fehlender Lichterglanz zur Adventszeit zu den kleineren Problemen im nahenden Winter gehören wird.

„Das wird noch eine harte Kiste“, sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf die Energieversorgung im Winter. „Die Situation betrifft direkt unsere Betriebe vor Ort“, so Eberhardt. Rheinfelden als Industriestandort könnte von den steigenden Energiepreisen besonders hart getroffen werden, so die Befürchtungen des Oberbürgermeisters. Rund 11. 000 Arbeitsplätze hängen an den hiesigen Wirtschaftsbetrieben. „Das Zehnfache für Gas und das Fünffache für Strom – das zahlen unsere Betriebe im Vergleich zu Betrieben in den USA. Das ist die Dramatik“, fand Eberhardt deutliche Worte.

Energiesparplan Stufe eins des Rheinfelder Energiesparplans ist zum 1. September in Kraft getreten. Stufe zwei greift dann, sobald die Bundesregierung die Notfallstufe ausrufen wird. Das ist die dritte und letzte Stufe des Notfallplans Gas und kann per Verordnung ausgerufen werden, wenn die Gasnachfrage außergewöhnlich hoch oder die Versorgungslage besonders schlecht ist. Mit der ersten Stufe sollen im Vergleich zum Energie-Jahresverbrauch in Rheinfelden insgesamt rund 18 Prozent gespart werden, in Stufe zwei 36 Prozent.

Der Oberbürgermeister fürchtet, dass viele Bürger noch nicht verstanden hätten, vor welchen Herausforderungen sich die Kommune in der Wintersaison gestellt sieht. „Der Fall, ohne Gas dazustehen, würde für unsere Stadt tragisch verlaufen“, so Eberhardt. Im Moment bezieht die Stadt 92 Prozent der Energie aus Gas und dem Wärmenetz.

Wegen der Energiesparmaßnahmen habe es einzelne Beschwerden und Anregungen an die Verwaltung gegeben. „Bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung ist konkret eine Äußerung an meine Person herangetragen worden“, sagt der OB auf Anfrage. Die Frage, die man sich vorausschauend auf die Wintermonate stellen sollte, sei nicht, welche Weihnachtsbäume beleuchtet werden sollen und welche nicht, sondern, wie sich ein Blackout vermeiden lässt. „Was passiert bei einem totalen Blackout?“, warf Eberhardt während der Gemeinderatssitzung rhetorisch ein. „Nach zwei Stunden könnten Sie Ihr Handy nicht mehr nutzen, nach vier Stunden wäre die Feuerwehr nicht mehr vollumfänglich einsatzbereit“, machte der OB deutlich. Bei den Beispielen bezog sich Eberhardt auf ein Papier der KomRe AG. Der Anbieter im Bereich der mobilen Kraftstofflogistik für Notstrom und ausfallgeschützter Kommunikation bei Blackout ermittelt unter anderem das potenzielle Schadenausmaß bei Blackouts.

Sollte es zu Einschränkungen der Gasversorgung kommen, würden bestimmte Kunden besonders geschützt werden. Zu diesen zählt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe private Haushalte, bestimmte soziale Dienste und Fernwärmeanlagen sowie Gaskraftwerke, die zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung benötigt werden. Die Gasversorgung von Bürgerinnen und Bügern in ihrem Zuhause hat demnach höchste Priorität. Um den Energieverbrauch zu reduzieren, orientiert sich die Kommune am Warnsystem des Bundes und hat dazu den Rheinfelder Energiesparplan auf die Beine gestellt.

Die Sparmaßnahmen

Im zweistufigen Szenario werden zunächst die Becken im Hallenbad nur noch auf maximal 24 Grad geheizt. Die Lufttemperatur in den Sporthallen soll nur noch 14 bis 17 Grad erreichen. 19 Grad wird die Maximaltemperatur in den Gebäuden der Verwaltung betragen. In den Schulen beträgt die Raumtemperatur noch 20 Grad. Im zweiten Schritt würden Hallenbad und Hallen dann sogar gänzlich geschlossen werden. „In der derzeitigen Betrachtung und Lageeinschätzung ist allerdings Szenario zwei unwahrscheinlich“, erklärt Eberhardt.