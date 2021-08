von Petra Wunderle

In jüngster Zeit haben die Ortsverwaltung Nordschwaben vermehrt Beschwerden bezüglich der Befahrung des Weges „Im Brünnle“ erreicht. Dabei handelt es sich um einen kleinen Verbindungsweg vom Dorfinneren zum Mauritiusweg, der auch als Skulpturenweg bekannt ist.

Die Problematik

Ortsvorsteher Sven Kuhlmann berichtete, dass Bürger beobachten, dass der Weg von Autofahrern als Abkürzung genutzt wird und große landwirtschaftliche Fahrzeuge Schäden verursachen, da der Weg nicht ausgelegt sei für diese Großfahrzeuge. Ein Anwohner berichtete im Ortschaftsrat: „Landwirte aus Minseln kommen mit ihren riesigen Traktoren und machen den Weg kaputt. Privatpersonen fahren in den Weg, sehen dann das Schild und benutzen meinen Hausplatz als Wendehammer. Sollte nicht ein Durchfahrtsverbot kommen, werde ich an meiner Grenze dicht machen, sodass keiner mehr durchkommt“, drohte er.

Selbst aktiv werden

Ortschaftsrat Jürgen Wiedmann empfahl dem Anwohner: „Selber Initiative zeigen, Kübel hinstellen, damit die Leute nicht mehr wenden können, oder die Polizei anrufen.“ Der Stadtverwaltung schlug Wiedmann vor, eine Beschränkung einzuführen oder das Schild näher zum Anfang der Straße zu setzen. Das Bauamt solle eine Lösung bringen. Festgestellt wurde laut Ortsvorsteher Kuhlmann aber auch, dass ein Teil des Weges durch Bebauung von Anliegern in den vergangenen Jahren immer enger geworden ist.

Der Beschluss

Die Problematik sei mit betroffenen Landwirten bereits persönlich besprochen worden, man habe darauf eingewirkt, den Weg nach Möglichkeit vom Mauritiusweg her zu befahren. Auf Vorschlag des Ortsvorstehers wurde in der Sitzung des Ortschaftsrats geschlossen ein Beschluss zum Weg „Im Brünnle“ gefasst: Die Ortsverwaltung will das Problem der Stadtverwaltung darlegen und erbittet Vorschläge.

Weitere Kritikpunkte

Jürgen Wiedmann ist Im Brünnle noch etwas aufgefallen: „Im Januar war ein Schneebruch, jetzt ist Juli und noch nichts gegangen. Wenn die beauftragte Firma den Auftrag dazu hat, dann muss sie auch was tun, und nicht nur Geld abkassieren“, kritisierte er. Außerdem sei der Friedhof verwahrlost: „Da muss massiv etwas gemacht werden, das ist eine Schande, der Friedhof war früher ein Aushängeschild. Das ist von mir die letzte Warnung.“ Zum Friedhof entgegnete Ortsvorsteher Kuhlmann: „Das Problem ist bekannt, wir sind dran.“