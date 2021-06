von Horatio Gollin

Die geplante Sperrung der Grüttgasse im Zuge des Neubaus des Hochbehälters Vogelsang missfällt den Anwohnern. Ihr Vorschlag auf eine kürzere Umgehung wurde aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Der Stadtteilbeirat Nollingen will die Möglichkeiten dafür bei einer Begehung mit der Bauleitung nochmals ausloten.

Der Hochbehälter

Der 1968 errichtete Trinkwasserhochbehälter am Vogelsang verfügt über einen Speichervolumen von 3000 Kubikmetern und wird vom Wasserversorger durch einen neuen Hochbehälter mit zwei Speicherkammern zu je 2500 Kubikmetern ersetzt. „Diese Maßnahme wurde notwendig, um den zukünftigen Anforderungen an die Trinkwasserversorgung gerecht zu werden“, erklärte Friedrich Groll von BNNetze auf Anfrage dieser Tageszeitung. „Eine Sanierung der bestehenden Anlage wurde im Vorfeld eingehend geprüft, jedoch aus Kostengründen verworfen.“

Die Investition

Insgesamt investiert der Wasserversorger 5,4 Millionen Euro in den Abriss und Neubau des Hochbehälters. Der Baubeginn steht kurz bevor und die Maßnahme soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Das Vorhaben ist für die Anwohner des Wohngebiets Vogelsang allerdings mit Einschränkungen verbunden. So soll die Grüttgasse als kurzer Verbindungsweg für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem Vogelsang und der Beuggener Straße gesperrt werden.

Wenig Verständnis

Für eine Sperrung der Grüttgasse haben viele Anwohner nur ein geringes Verständnis, weshalb zur Sitzung des Stadtteilbeirats Nollingen sechs Anwohner und Ulla Östringer, die künftige Leiterin des dortigen Waldorfkindergartens, derzeit noch Erzieherin, kamen, um sich gegen die Sperrung der Grüttgasse auszusprechen. Die Anwohner kritisierten, dass der Umweg über den Amselsteig und die Beuggener Straße deutlich länger und gefährlicher für Kinder sei, die zu Fuß oder mit dem Rad in Schule und Kindergarten gingen. Auf den Straßen würde wildes Parken die Sicht behindern und bei Nässe und Glätte gebe es rutschige Steilstücke.

Die Gefahren

An Leerungstagen seien die Gehwege zudem mit Mülltonnen verstellt, kritisierten sie. Darüber hinaus nehme die Gefahr noch zu, da durch die Baustelle mit einem zusätzlichen Lastwagenverkehr im Amselsteig zu rechnen sei. Einen von Anwohnern vorgeschlagenen Alternativweg parallel zur Grüttgasse hatte die Stadtverwaltung abgelehnt.

Der Kindergarten

Östringer merkte an, dass zwar der zum Kindergarten gehörende Spielplatz erreichbar sei, aber der Kindergarten von seinem beim Schützenhaus gelegene Waldplatz abgeschnitten werde, so dass ein spontaner Besuch dort mit den Kindern nicht möglich sei, da es keinen direkten Weg mehr dorthin gebe. Gerade wenn es beim Spielplatz zu Baulärm und Staub komme, würde man mit den Kindern aber gerne auf den Waldplatz ausweichen. Beiratssprecher Rainer Vierbaum meinte, ihm sei gesagt worden, dass die Maßnahme die Zustimmung der Einrichtung habe. Östringer erklärte, dass sie es hinnehmen müssten, wenn es nicht anders ginge, aber den Erzieherinnen eine bessere Lösung lieber wäre.

Die Alternative

Klaus Trübe führte an, dass vor zehn Jahren eine Baustraße parallel zur Grüttgasse eingerichtet worden war. Diese sei heute aber überwuchert. Die Anwohner erklärten, dass es sich dabei um den von ihnen vorgeschlagenen Alternativweg handele. Auf Anfrage dieser Tageszeitung erklärte Groll, dass der Baustellenbereich in der Grüttgasse sich vom Stieglitzweg bis zum Spielplatz des Waldorfkindergartens erstrecke. „Im Baustellenbereich sind schwere Baumaschinen und Baufahrzeuge im Einsatz. Der für eine solch große Baumaßnahme notwendige Arbeitsbereich ist bei diesem Projekt schon mehr als knapp bemessen und stellt die beteiligten Firmen vor große Herausforderungen. Die Sperrung ist unumgänglich, auch wegen des besonderen Schutzes der Kindergartenkinder“, so Groll.

Teilweise Zustimmung

Vierbaum widersprach den Anwohnern zwar insofern, als dass der längere Umweg für die Dauer der 19-monatige Bauzeit zumutbar sei, aber stimmte dem Argument der höheren Gefährdung durch den Lastwagenverkehr auf der geplanten Umgehung zu. Er schlug vor, eine Begehung der Grüttgasse mit der Bauleitung und der Tiefbauabteilung vorzunehmen, um die Möglichkeit der kürzeren Umgehung auszuloten.

Weitere Abklärungen

Falls diese nicht einzurichten sei, soll eine zweite Begehung der längeren Umleitung mit dem Ordnungsamt anberaumt werden, um Maßnahmen für die Sicherheit der Kinder ergreifen zu können. Vierbaum meinte, dass in diesem Fall auch zusätzliche Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst auf der Umgehungsroute nötig seien, um Falschparken zu verhindern.