von Heinz Vollmar

Welchen Stellenwert das Trottoirfest seit mittlerweile 53 Jahren hat, zeigte sich schon am Freitagabend, als die ersten Menschenmassen auf die Festmeile der Alten Landstraße geströmt sind. Dementsprechend erlebten die Vereine einen ersten Ansturm auf ihre Festbuden.

Pünktlich eröffnet wurde das Fest am Freitag mit einem Umzug durch die Festmeile, angeführt von der Latschari-Musik, Schirmherr Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und den Honoratioren der Partnerstädte aus Mouscron (Belgien), Neumarkt (Italien) und Fécamp (Frankreich). Anschließend vollzog Oberbürgermeister Eberhardt unter dem Jubel der Festbesucher den Fassanstich, der auf Anhieb gelang.

Prosit aufs Trottoirfest: OB Klaus Eberhardt beim Fassanstich. | Bild: Heinz Vollmar

In seiner Festrede betonte Eberhardt noch einmal die Bedeutung des Trottoirfestes für Rheinfelden und die gesamte Umgebung und sagte, allen „Corona-Orakeln“ zum Trotz, dass er nicht gewillt sei, noch einmal zwei Jahre zu warten, bis man das Fest veranstalten dürfe.

Das Trottoirfest Das von zahlreichen Rheinfelder Vereinen und Fasnachtscliquen ausgerichtete Straßenfest ist der Höhepunkt im Festkalender der Stadt. Es findet jährlich an einem Wochenende Ende August oder Anfang September im Bereich um die Alte Landstraße/Emil-Frey-Straße/Güterstraße statt. Beteiligt sind regelmäßig auch die Partnerstädte Rheinfeldens. In diesem Jahr fand das 53. Rheinfelder Trottoirfest statt.

Dem Oberbürgermeister war dabei die Freude ins Gesicht geschrieben, und auch die Menschen schienen begeistert. Denn das Trottoirfest ist in den 53 Jahren seines Bestehens laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auch zu einem wichtigen sozialen Bindeglied für die Menschen in der Stadt geworden.

Ähnlich äußerte sich Thomas Schmiederer, der Vorsitzende des Rheinfelder Trottoirfestvereins. Auch er zeigte sich erleichtert darüber, dass „das Fest aller Feste“ wieder stattfinden konnte. Dankesworte richtete er an das Vorstandsteam sowie an die teilnehmenden Vereine, Cliquen und Institutionen sowie an die vielen ehrenamtlichen Helfer.

De Chio-Maico-Band war am Sonntag als Marching-Band auf dem Festgelände unterwegs. | Bild: Heinz Vollmar

Jubel, Trubel und Heiterkeit bestimmten auch den Festsamstag und Festsonntag, als das Trottoirfest einmal mehr zum Publikumsmagneten wurde. Einen Teil zur Beliebtheit trug auch das umfangreiche Speisen- und Getränkeangebot der Festwirtschaften bei sowie das Musikprogramm, das mit namhaften Musikformationen aufwartete. Das Kinderprogramm mit Kinderdisco, Kasperletheater, Kinderkarussell und Fahrgeschäften, die Ausstellung mit amerikanischen Oldtimern und Motorrädern sowie die Fahrten mit dem Latschari-Zügle taten ein Übriges, um die Menschen zu unterhalten.