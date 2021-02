Wie Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser in der jüngsten Ortschaftsratssitzung mitteilte, reichte bei der ersten Ausschreibung von November bis Anfang Januar nur eine von neun angeschriebenen Firmen ein Angebot ein. Auf Nachfrage teilten die Firmen laut Reichert-Moser mit, dass sie bis Mai mit Aufträgen ausgebucht seien. Die Stadt habe deshalb entschieden, den Baubeginn auf Juni zu verschieben. Die Arbeiten seien erneut ausgeschrieben worden, diesmal aber getrennt in Abbruch der bestehenden Küche und anfallende Erdarbeiten einerseits und den Neubau andererseits.

Hochrhein Mögliche Hochinzidenzgebiete in den Nachbarländern: Landkreise entlang der Grenze zur Schweiz erlassen Allgemeinverfügungen Das könnte Sie auch interessieren

Karin Reichert-Moser erinnerte das Gremium in der jüngsten Sitzung daran, dass ein Anbau an ein bestehendes Gebäude mehr Unwägbarkeiten beinhalte als ein Neubau auf der grünen Wiese. An der zweiten Ausschreibung beteiligten sich tatsächlich auch sechs Firmen mit Angeboten zwischen 271.300 und 339.000 Euro. Den Zuschlag als günstigste Bieterin (inklusive drei Prozent Skonto) bekam die Firma Käsinger aus Schwörstadt, die ebenso den Zuschlag für den Abbruch und die Erdarbeiten erhielt.

Bad Säckingen „SÄK“-Kennzeichen steht in den Startlöchern Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadtverwaltung hält in der Sitzungsvorlage fest, die Firma Käsinger habe sich „hinreichend über die örtlichen Gegebenheiten informiert“ und mit der Architektin ausgetauscht, sodass „hier schon einiges an Unsicherheiten genommen“ worden sei. Doch gebe es bei den Arbeiten am Bestand die größte Differenz zwischen der Kostenkalkulation der Architektin und dem Angebot der ausführenden Firma: Die derzeit berechneten Kosten liegen somit 15 Prozent über der im Haushalt eingeplanten Summe.

Erste Ausschreibung

Reichert-Moser betonte, dass die Stadt wenig tun könne, wenn das günstigste Angebot über der eigenen Kalkulation liege. Eine erneute Ausschreibung sei nicht ohne Weiteres möglich. Die Stadt verweist darauf, dass das einzige Angebot der ersten Ausschreibung immerhin noch 23,8 Prozent über dem Budget lag. Die Stadt will eine aktuelle Gesamtübersicht der Kosten bis zur Sitzung des Bauausschusses kommende Woche vorlegen.