von Verena Pichler

Die Haltung des Beirats und der Anwohner ist am Mittwochabend nochmals sehr deutlich geworden: Das geplante Zwischenlager für Erdaushub an der Römerstraße nur 150 Meter entfernt von den Häusern und Gärten der Menschen stößt auf massiven Widerstand. Die Anwohner befürchten Lärm und vor allen Dingen Staub, der mit Dioxin oder anderen Schadstoffen belastet sein könnte.

Belastung soll im Vorfeld geprüft werden

Tiefbauamtsleiter Tobias Obert versuchte, diese Befürchtungen zu zerstreuen, und erklärte den Hintergrund des Lagers. „Wir wollen das auch nicht.“ Jedoch schreibe das Abfallwirtschaftskreislaufgesetz dies vor. Die Belastung des Bodens mit Schadstoffen werde im Vorfeld jeder Baumaßnahme mit Bohrkernen geprüft. Hochbelastetes Material werde gleich auf dafür vorgesehene Deponien gefahren.

Zur Römerstraße soll laut Stadt nur unbelastetes oder schwach belastetes Material kommen und dort abschließend untersucht werden. Gelagert wird die Erde in abgedeckten Boxen – zu denen sie zunächst per Lastwagen gefahren und dann abgeladen werden muss.

Erinnerungen an Dioxin-Skandal der 90er

Genau dieser Vorgang bringe den befürchteten Staub, der sich gerade in diesem Gebiet schnell verteile, wie Winfried Goda anmerkte, der neben dem geplanten Lager seinen Gartenbaubetrieb hat. Er sei täglich auf dem Gelände und wisse, wie windig es dort sei. Auch Andreas Wiesmann von der Siedlergemeinschaft und Andreas Martin brachten ihre deutliche Kritik vor. Martin lebt seit 1980 in der Siedlung. Er könne sich noch gut an den Dioxin-Skandal der 1990er erinnern.

„Damals durften wir unseren Grünschnitt nur abgepackt wegbringen und uns wurde geraten, in unseren Gärten ja nichts anzupflanzen.“ Nun sehen sich die Anwohner erneut Schadstoffen ausgesetzt. „Wir lehnen das geschlossen ab“, so Wiesmann. Auch Beiratssprecher Jürgen Maulbetsch verwies auf die gesundheitsschädlichen Folgen von schadstoffhaltigem Staub. „Das geht auf die Schleimhäute.“ Deshalb gehöre so ein Lager nicht neben eine Wohnbebauung.

OB Klaus Eberhardt nutzte diese Vorlage, denn genau vor der Gewerbeschule, deren Leiter Maulbetsch ist, lässt der Landkreis als Träger seit zwei Jahren riesige Aushubmengen „ungeschützt“ liegen. Diese sind durch den Umbau der Schule entstanden. „Wir wollen ja genau diese Haufen für die Stadt vermeiden und versuchen, das zum Wohl unserer Bürger zu kanalisieren“, so Eberhardt. Dies sei im Übrigen auch eine Aufforderung des Landkreises.

Stadt will sich auf Gutachten verlassen

Der gefundene Standort an der Römerstraße sei „nicht der schlechteste“ und könne zudem von außerorts angefahren werden. „Ich denke nicht, dass wir ungesunde Zustände herstellen“, so Eberhardt. Die Stadt werde sich auf die Gutachten verlassen. „Wenn es abschließend nicht machbar ist, machen wir es an dieser Stelle auch nicht.“ Eine richtige Alternative zur Römerstraße sieht die Verwaltung derzeit nicht.

„Alles im Westen von Nollingen ist Wasserschutzgebiet, der Dinkelberg scheidet wegen des Karstgesteins aus“, erläuterte Obert. Weitere Grundstücke, die in Betracht kämen, sind in Privatbesitz. Die müsste die Stadt „kaufen oder pachten“, wie Obert auf Nachfrage erläuterte.

Bei der Standortsuche muss sich die Stadt an Deponierichtlinien halten – ein Widerspruch, so Beiratsmitglied Alexander Strehmel, den man nicht aufgelöst bekomme, wenn nur „unbelastetes Material“ gelagert werden solle. „Dann könnte man das auch ins Wasserschutzgebiet fahren“, merkte Beiratsmitglied Wilfried Basler spitz an.