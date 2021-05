von Dora Schöls

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beschreibt Vorsitzender Dieter Wild die Folgen der Einschränkungen für die Sportvereine und ihre jungen Mitglieder. Laut Beschluss der Landesregierung ist bei einer Inzidenz unter 100 der kontaktarme Freizeit- und Amateursport mit bis zu 20 Personen im Außenbereich wieder erlaubt. Sinkt die Inzidenz 14 Tage nach dieser ersten Öffnung weiter, ist dieser Sport mit einer Person pro 20 Quadratmeter sowohl innen als auch außen erlaubt. Mit Blick auf diesen Stufenplan bittet Wild nun den OB und die Verwaltung, zumindest eine teilweise Öffnung der Sporthallen zu erlauben.

Diese Öffnung habe die Verwaltung aufgrund der Kosten bei der eingeschränkten Nutzung bislang verweigert, so Wild. Da nun weiter gelockert wird, bitte er die Stadt, „eine Lockerung dieser rein finanziell bedingten Einschränkungen in unseren Sporthallen zu überdenken“. Besonders festgelegten Sportvereinen solle die Möglichkeit gegeben werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in den Sporthallen zu trainieren. Er wolle nicht per se allen Sportvereinen die Nutzung ermöglichen: „Auch hier kann durchaus eine altersspezifische Einschränkung oder durchführungsspezifische Einschränkung wie im Außensport vorgenommen werden.“ Die einschränkenden Maßnahmen in der Pandemie seien im Sport „sicherlich richtig und auch unumgänglich“ gewesen. Aber die Einschränkungen und ihre wirtschaftlichen Folgen belasteten die Vereine stark. „Die Sportvereine hoffen nun, auch im Zuge des Stufenplans, auf weitere Möglichkeiten, ihren geliebten und wichtigen Sport wieder ausüben zu können.“

Besonders den in den Vereinen betreuten Kindern und Jugendlichen müsse man klare Perspektiven geben. Genau dies berücksichtige der Stufenplan des Landes. Schon vor diesem Beschluss hätten die Vereine dankbar die Möglichkeit genutzt, dass kontaktarme Freiluftsportarten von Kindern bis 14 Jahre betrieben werden durften, insbesondere die Freiluftsportvereine, etwa die Fußballvereine, oder die Leichtathleten des TV Rheinfelden. „Ziel war es, unseren Kindern und Jugendlichen wieder die Möglichkeit geben zu können, sich wieder freudig und bewusst im Sportverein bewegen zu können.“ Der unbeschwerte Spaß in einer sozialen Vereinsgemeinschaft sei gerade in jungen Jahren wichtig und „mehr als prägend“.

Zunehmend hätten sich nun jedoch auch Mitgliedsvereine gemeldet, die keine Freiluftsportart betreiben und „ausdrücklich auf die städtischen Sporthallen als Trainingsfläche angewiesen sind“. Hierzu zählten Sportvereine wie der Radsportverein Herten, der Volleyballclub Minseln, der Handballclub Karsau oder die hallengebundenen Abteilungen der Turnvereine. Nicht zu vernachlässigen seien auch die zahlreichen Seniorengruppen, die aufgrund des Alters und gesundheitlicher Bewegungseinschränkungen auch auf die Sporthallen angewiesen seien. Die Öffnung der Sporthallen sei daher aus gesellschaftlicher wie aus sportlicher Sicht zu hoffen, so Wild.