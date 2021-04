von Petra Wunderle

Martin Jegle ist seit Oktober 2020 Schulleiter an der Dinkelbergschule Minseln mit der Außenstelle Eichsel. Nun stellte er sich auch dem Ortschaftsrat vor. Nach dem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg unterrichtete Jegle fünf Jahre lang an der Werkrealschule in Elzach und zwei Jahre an der Alemannenschule in Wutöschingen. Er wohnt mit seiner Familie in Inzlingen.

Rheinfelden Freude am Unterricht ist ihnen wichtig: Dinkelbergschule nach acht Jahren wieder mit Schulleiter-Duo Das könnte Sie auch interessieren

Gerne stand er dem Ortschaftsrat Rede und Antwort. Auf die Frage von Ortschaftsrat Klaus Weber, wie es mit dem Versorgungsstand der Lehrer in der Schule aussieht, antwortete Jegle: „Seit Anfang des Jahres ist es sehr gut. Eine Kollegin ist in der Wiedereingliederung, eine andere ist gegangen. Bei Krankheit ist die Vertretung schwierig.“

Durch Martin Jegle hat die Schule einen Stundenüberhang. Im Verhältnis zu anderen Schulen, so Jegle, sei man gut aufgestellt. An der Ausstattung gebe es nichts zu meckern, die Stadt sei sehr bemüht, betonte er. Auch medientechnisch sei die Situation sehr gut.

Rheinfelden Die Dinkelbergschule in Rheinfelden hat einen neuen Leiter Das könnte Sie auch interessieren

Martin Jegle hat sich nicht für das Pilotprojekt der Stadt mit den 80 Corona-Tests gemeldet. Das begründet er damit, dass die Schüler in der Nase getestet werden, auch sollten nach seiner Ansicht Lehrer diesbezüglich nicht die Verantwortung übernehmen. Auf die Frage von Wilhelm Hundorf zur Impfbereitschaft der Lehrer, antwortete Jegle: „60 Prozent sind bereits geimpft.“ Die Corona-Zeit sei bislang an der Dinkelbergschule mit 18 iPads ganz gut bewältigt worden.

Es finde auch Onlineunterricht statt, aktuell gibt es eine Kombi-Klasse mit 30 Schülern. Keine Klasse ist in Quarantäne. Fazit von Gemeinderat Paul Renz: „Ein junges, dynamisches Team, das macht Hoffnung.“ Die Dinkelbergschule zählt aktuell 136 Schüler, davon in Eichsel 64 Kinder.