von Verena Pichler

Zum fünften Mal beteiligt sich Rheinfelden an der bundesweiten Aktion Stadtradeln und lädt wieder Bürger, Gruppen und Initiativen ein, innerhalb eines dreiwöchigen Zeitraums Radkilometer zu sammeln. In diesem Jahr fällt der Startschuss am Samstag, 7. August, die Aktion endet am 27. August.

Beim Stadtradeln geht es nicht darum, die größten Touren zu bewältigen, sondern das Rad in den Alltag zu integrieren. Die Kilometer werden gezählt und am Ende der Aktion in Vergleich zu ähnlichen Kommunen gesetzt: Im Vergleich mit den landesweit 152 teilnehmenden Kommunen der Kategorie 10.000 bis 50.000 Einwohner konnte Rheinfelden im vergangenen Jahr bei der Zahl der Teilnehmer den 36. Platz sowie bei den geradelten Kilometern den 39. Platz erzielen.

461 aktive Radler hatten sich beteiligt und dabei 112.892 Kilometer zurückgelegt. Dabei wurden von den Radlern insgesamt 16.598 Kilogramm Kohlenstoffdioxid eingespart. Koordiniert wird der Wettbewerb seitens der Stadt von der WST (Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung). Neben Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen nimmt dieses Jahr auch erstmals Schwörstadt an dem Wettbewerb teil.

Hier können Sie sich anmelden:

www. stadtradeln.de/rheinfelden-baden