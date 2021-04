von Boris Burkhardt

Könnten Häuser sprechen, sie hätten eine Menge zu erzählen. Insbesondere diejenigen, die seit Jahrhunderten Bestand haben. Eines davon steht in Adelhausen: Das Vogtshaus, das 1599 errichtet wurde. Oftmals reicht auf dem Dorf schon ein kleiner Erker, um einem Gebäude den Beinamen „Schlössli“ zu verleihen. Oftmals war ein solches Haus tatsächlich Sitz zumindest eines lokalen Staatsbeamten, im Allgemeinen Vogt genannt. Adelhausen hat kein Schlössli; sein Vogtshaus in der Rheintalstraße 27 wirkt bescheiden, eher wie der Bauernhof, der es einst auch war.

Auf dem Türsturz aus rotbemaltem Stein steht die in Gold gezeichnete Jahreszahl 1599. Das alte Vogtshaus ist damit das älteste noch existierende Gebäude in Adelhausen. Dass es diese Funktion gehabt haben muss, schließt der Dorfchronist Adolf Gottfried Kähny in der Festschrift zur 800-Jahr-Feier des Dorfes von 1992 unter anderem daraus, dass das Grundstück in zeitgenössischen Flurverzeichnissen und Akten die Nummer 1 trage. Kähny ist auf solche Rückschlüsse angewiesen, denn alle Unterlagen, die Adelhausen vor 1719 betreffen, gingen in jenem Jahr beim Blitzeinschlag ins Eichsler Pfarrhaus verloren.

Zur Bauzeit des Vogtshauses bis zur Gründung des Großherzogtums Baden 1806 gehörte das Dorf Adelhausen zur habsburgischen Kameralherrschaft Rheinfelden und war damit Teil Vorderösterreichs, worauf noch immer der österreichische Doppeladler im Dorfwappen verweist. In Adelhausen residierte der Untervogt, der dem Obervogt in Eichsel unterstellt war. Adelhausen gehörte auch kirchlich zur Eichsler Pfarrei und hat bis heute kein eigenes Kirchgebäude oder einen Friedhof. Erst 1789 wurde Adelhausen eine selbstständige Gemeinde und erhielt einen eigenen Vogt. Unter dieser Amtsbezeichnung listet Kähny Johann Hohler (Amtszeit 1815–1820), Fridolin Haberbusch (bis 1824), Melchior Sutter bis 1828) und Aloysi Kuder (bis 1832) auf. Die Nachfolger tragen bereits den Amtstitel Bürgermeister.

1803 werden in Adelhausen 58 Gebäude gezählt; über ihren Zustand heißt es laut Kähnys Chronik-Beitrag, die älteren seien „sehr schlecht und mit Stroh eingedeckt“, die neueren „schlecht gemauert“. Am 17. Juni 1825 entging das alte Vogtshaus einem Großbrand auf der südlich gegenüberliegenden Seite der heutigen Rheintalstraße: Das Feuer vernichtete sechs Häuser und tötete drei Kühe, drei Schweine und 15 Schafe. Eine große Windstille verhinderte die weitere Ausbreitung des Brandes. Alle Häuser wurden 1826 wieder aufgebaut; das alte Schulhaus wurde durch den Neubau des heutigen Rathauses ersetzt.

Heute gehört das alte Vogtshaus den Erben des einstigen Badwirtes und Metzgers Walter Meier aus Maulburg und ist an mehrere Parteien vermietet. Kähny erinnert sich noch gut, wie Metzgermeister Meier samstags nach Adelhausen kam und Wurst verkaufte.

Meier kaufte das Anwesen, nachdem dessen letzte Bewohnerin Odilie Bühlmann, geborene Kuder, 1988 gestorben war. Die kinderlose Bühlmann war über die weibliche Linie Nachkomme des Minsler Geschlechts Brugger, die Kähny seit mindestens 1824 als Bewohner des alten Vogtshauses nachweist. Die Familie Brugger hatte demnach auch „meistens ein Amt inne, wie zum Beispiel Vögte, Ratsschreiber, Gemeinderechner“. Bereits in einem Zehntbrief von 1728 werden genannt ein Hanß Adam Brugger als Stabhalter von Adelhausen und ein Johannes Brugger als Wirt, vermutlich des „Adlers“, des damals einzigen Wirtshauses in Adelhausen, heute Anwesen Alois Keßler in der Rheintalstraße.

Von 1824 bis 1882 wohnten drei Generationen Brugger im alten Vogtshaus, bis der Landwirt Emil Kuder in die Familie einheiratete und den Namen an seinen Sohn Edwin weitergab. Dessen Witwe Hilda geborene Rütschle heiratete wiederum 1955 den Schmied Karl Maier, den Vater Odilie Bühlmanns. Das Haus wurde laut Kähny nach seinem damaligen Besitzer auch „Bii s Maier-Schmieds“ genannt. Das Gebäude wurde nach dem Kauf von Walter Meier renoviert; besonders gelungen findet Kähny den Innenhof mit dem alten Ziehbrunnen.

In der Serie „Älteste Gebäude“ sind bisher erschienen: Trotte Karsau, Mauritiuskapelle Nordschwaben, Schwarzer Adler Herten, Maien Eichsel, St. Peter und Paul Minseln.