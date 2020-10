von sk

Das alte Nollinger Rathaus erstrahlt in neuem Glanz und ist dank einer gelungenen Sanierung zu einem Schmuckstück geworden. Die historische Bedeutung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ist nun gut sichtbar.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt enthüllte gemeinsam mit dem Eigentümer und Investor Argetim Imeri sowie dem Sprecher des Nollinger Stadtteilbeirates Rainer Vierbaum zum Abschluss der Sanierung eine Gedenktafel am Gebäude.

Vierbaum bedankte sich bei „seinen Mitstreitern“ aus dem Stadtteilbeirat und der Begleitkommission, die das Projekt vor drei Jahren „ins Rollen gebracht“ und konstruktiv begleitet hatten. Auch lobte er Bürgermeisterin Diana Stöcker und den Geschäftsführer der Wohnbau, Markus Schwamm, die bei der Umsiedlung der früher im Gebäude untergebrachten Nutzungen – Büchertausch und Obdachlosenwohnungen – nach Lösungen gesucht hätten.

Lob und Anerkennung für die Sanierung gab es für Argetim Imeri und den Architekten Claudio Guida vom Oberbürgermeister. „Ich freue mich, dass die historische Bedeutung des Gebäudes nun von außen deutlich zu Tage tritt“, so Eberhardt. In engem Austausch mit dem Denkmalschutz sei es gelungen, die Immobilie aufzuwerten, in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen und gleichzeitig auch noch Wohnraum zu schaffen. Er wünschte dem Eigentümer und den Bewohnern der sechs Wohnungen eine gute Zeit „an einer Adresse, die nun wieder etwas darstellt“.

Blick in die Geschichte

Das zweistöckige Gebäude in der Beuggener Straße 37 mit symmetrischer Hauptfassade und Satteldach wurde 1832/33 erbaut. Bis 1904 war es Schul- und Rathaus zugleich. Nach dem Neubau des Schulhauses 1904 wurde das Gebäude nur noch als Rathaus genutzt. Im Jahr 1920 kaufte die Gemeinde Nollingen das Gasthaus „Gambrinushalle“ in der Friedrichstraße.

Der Gemeinderat ließ es zum Rathaus umbauen und verlegte noch im gleichen Jahr den Sitz der Verwaltung in die Teilgemeinde Badisch-Rheinfelden. Im Jahr 1921 wurde das ehemalige Nollinger Rathaus zum Wohngebäude umgebaut. Bis 2018 unterlag es verschiedenen Nutzungen und wurde schließlich 2019 von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft veräußert. Seit 2003 steht es unter Denkmalschutz, der die Rahmenbedingungen für die umfassende Renovierung im Jahr 2020 vorgab.