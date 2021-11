von Verena Pichler

Die Altera Bau GmbH wird sich aus Rheinfelden zurückziehen. Er fühle sich in der Stadt nicht willkommen, sagt Eduard Stumpf, der gemeinsam mit Andrey Sorokin die Geschäfte führt. Hintergrund sei, dass er in Herten ein Lager für seine Firma habe errichten wollen, was ihm die Stadt verwehrt habe. Das bislang einzige Bauprojekt der GmbH in der Stadt ist das Wohn- und Geschäftshaus an der Nollinger Straße.

Hochhrein/Südschwarzwald/Elsass Fast alles wegen Corona abgesagt: Welche Weihnachtsmärkte am Hochrhein noch stattfinden – und welche nicht Das könnte Sie auch interessieren

14 Eigentumswohnungen sind an der Stelle entstanden, wo bis 2018 das Sandel-Haus stand, das erst die gleichnamige Metzgerei, danach noch jahrelang den Tafelladen beherbergte. „Bis auf eine Wohnung, die ein Mitarbeiter von mir gemietet hat, sind alle verkauft“, so Stumpf im Gespräch.

Rheinfelden Sportstätten brauchen dringend Sanierung Das könnte Sie auch interessieren

Anders sieht die Lage in den Gewerbeflächen im Erdgeschoss aus, wo auch Monate nach Fertigstellung gähnende Leere herrscht. Ursprünglich habe sein Unternehmen diese für eine regionale Bäckereikette geplant, welche sie abkaufen wollte. Nachdem sich dieser Deal zerschlagen habe, sei ein weiterer Käufer im Gespräch gewesen, der jedoch wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen habe. Anfragen zur Pacht gebe es genug, allerdings nicht vom passenden Gewerbe, wie Stumpf findet. „Ich will da kein weiteres Nagelstudio und auch keine Dönerbude.“ Bis sich die Lage wieder entspannt habe, belasse er es nun beim Leerstand. Die Schaufenster sind mit Folie verdeckt, der Innenausbau sei zu Dreiviertel fertig. „Wenn ich einen passenden Mieter gefunden habe, geht es schnell.“

Wehr Immer wieder schwere Unfälle: Warum die Straßenverkehrsbehörde trotzdem nichts von Tempo 70 auf der B34 zwischen Wehr-Brennet und Schwörstadt hält Das könnte Sie auch interessieren

In direkter Nachbarschaft hat die GmbH in der ehemaligen Villa Schönith ihren Firmensitz – noch. Denn Stumpf denkt über einen Weggang nach, da er sich nach eigenen Angaben in der Stadt nicht sonderlich willkommen fühle. Das mache er an mehreren Dingen fest, über die er öffentlich nicht reden wolle. Was ihn auch dazu bewogen habe, sei ein geplanter Grundstückskauf in Herten, der wegen der ablehnenden Haltung der Stadt nicht über die Bühne habe gehen können. Dort habe er ein Lager für Baumaterialien errichten wollen, zum Beispiel Fliesen, die er aus Italien beziehe. Nun schaue er sich nach einem anderen Ort für den Firmensitz um, Maulburg oder Lörrach kämen infrage.

Die Planungen Die Altera GmbH plant in mehreren Kommunen im Landkreis Lörrach Wohnprojekte: In Grenzach-Wyhlen sollen auf dem ehemaligen Löwen-Areal sozial geförderte Mietwohnungen entstehen. Im Untergeschoss war ursprünglich Gastronomie vorgesehen, diese Pläne habe er aber wegen der Corona-Pandemie verworfen. Auf dem Tüllinger in Lörrach sollen acht Wohnungen im gehobenen Segment entstehen. In Schopfheim sind zwei Projekte in der Pipeline, eines mit zwölf und eines mit 115 Wohnungen.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt weist die Vorwürfe, dass Stumpf in Rheinfelden nicht willkommen sei, auf Nachfrage zurück. „Grundstücksangelegenheiten sind zunächst nicht öffentlich zu behandeln.“ Altera sei wegen mehrerer Liegenschaften auf die Stadt zugekommen, die Gespräche seien stets sachlich gewesen. Was die Gewerbefläche in Herten betreffe, verweist der OB auf die Festsetzungen in den Bebauungsplänen. So haben sich Verwaltung und Gemeinderat darauf geeinigt, keine Logistiker oder Lager zuzulassen. Was Sengern betrifft, gebe es durch die bereits bestehenden Betriebe Besonderheiten. Sowohl der Medizintechniker Osypka als auch Fisher Clinical Services, die in Herten medizinische Wirkstoffe herstellen und verpacken, brauchen sogenannte Reinräume. „Da darf kein Staub von außen rein“, so Eberhardt, was gewisse Nachbaransiedlungen ausschließe. Außerdem habe Fisher Clinical Services Erweiterungspläne in Sengern, so dass die Fläche größer erscheine als sie ist. In Vorgesprächen mit möglichen Interessenten informiere man über die jeweiligen Festsetzungen. Spricht dann nichts entgegen, muss eine Bauvoranfrage erfolgen. „Nur so kann ich das in die Gremien tragen.“ Dass die Verwaltung allein entscheide, wer wo bauen darf und wer nicht, sei nicht richtig.