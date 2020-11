von Heinz Vollmar

Die Hertener Ortschaftsräte zeigen Verständnis für die angespannte Haushaltslage der Stadt. Ihre Anliegen und Projekte, die sie kurz- oder mittelfristig umgesetzt sehen wollen, sollen aber dennoch nicht komplett dem Rotstift zum Opfer fallen. Das engagierte Eintreten für die Belange des größten Rheinfelder Ortsteils wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am Montag deutlich. Grundlage war der Sachstandsbericht der Verwaltung zu den Hertener Anliegen und Projekten.

Rheinfelden Nicolás Schmid, neuer Stadtmarketing-Leiter, freut sich auf die Arbeit im öffentlichen Sektor Das könnte Sie auch interessieren

Für den Altbau der Alten Schule in Herten hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass vom Gebäudemanagement 100.000 Euro fürs kommende Haushaltsjahr angemeldet wurden. Das Geld ist vorgesehen für Instandsetzungsarbeiten am Dach. Voraussetzung sei jedoch, dass die Summe die Haushaltsberatungen überstehen. Weitere konkrete Planungen für den Alt- oder Neubau schloss die Verwaltung aus.

In der Sitzung des Ortschaftsrates reagierten die Ortschaftsräte darauf mit der einstimmigen Empfehlung, dass das Gesamtgelände um die Alte Schule in den Händen der Stadt verbleiben solle. Der Ortschaftsrat will damit unter anderem verhindern, dass das Gelände in Teilen oder als Ganzes an einen etwaigen Investor verkauft wird.

Rheinfelden Nicolás Schmid, neuer Stadtmarketing-Leiter, freut sich auf die Arbeit im öffentlichen Sektor Das könnte Sie auch interessieren

Wie die CDU-Ortschaftsrätin Ulrike Kammerer bemerkte, könnte ein solches Vorgehen für die Stadt allein aus finanziellen Erwägungen interessant sein. Die SPD-Ortschaftsräte hatten zuvor bekundet, dass aus ihrer Sicht nicht nur die Alte Schule, sondern auch der dazugehörige Spielplatz sowie der Jugendkeller Morgenrot bei allen weiteren Planungen mitberücksichtigt werden müssten.

Zum weiteren Vorgehen für einen Neubau der Scheffelhalle fassten die Räte einen Beschluss, der die Stadtverwaltung auffordert, zunächst eine Planungsrate für das Haushaltsjahr 2021 einzusetzen. Konkrete Investitionskosten für eine neue Halle sollten darüber hinaus in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen werden. Die Ortschaftsräte bezogen sich dabei auch auf Aussagen von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der einem Hallenneubau eine hohe Priorität in den Haushaltsplanberatungen attestiert hatte.

Wehr Auf der Deponie Lachengraben ist Platz für mehr Müll für die nächsten 15 Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Nicht aus den Augen verloren werden dürften darüber hinaus auch die Planungen für eine Umgestaltung des Hauses Rabenfels, meinte der Ortschaftsrat. Auch hierzu hatte die Stadtverwaltung signalisiert, dass kein zusätzliches Geld, weder im Unterhalt noch investiv für die kommenden Haushaltsjahre, angemeldet würde. Mit Genugtuung nahm der Ortschaftsrat indes die Planungen für die Ortskernsanierung II, so auch für den Rathausplatz, zur Kenntnis. Die neueste Entwurfsplanung will die Verwaltung im November im Ortschaftsrat vorstellen.