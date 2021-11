von Rolf Reißmann

Da haben die Zuhörer ganz schön gestaunt, als sie die vielen alten Fotos aus Rheinfelden sahen. Etwa 50 interessierte Einwohner der Stadt waren am Samstagabend zur Vernissage des ersten Jubiläumsbuches ins Rathaus gekommen. „Wie Rheinfelden entstand – in alten Fotos“ heißt dieser Bildband. Stadtführerin Manuela Eder und Wolfgang Bocks präsentierten im Namen des Salmeggvereins diese mit viel Heimatliebe und Enthusiasmus zusammen gestellte Fotosammlung.

Die Bilder stammen aus dem Lebenswerk des ersten ortsansässigen Fotografen Martin Isele, einige auch von seinem Vater. Entstanden sind sie in der Zeitspanne von 1893 bis 1925. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt verwies darauf, dass im Vergleich zur Schweizer Schwesterstadt das badische Rheinfelden gewissermaßen im Zeitraffer geformt wurde. Die Fotos erinnern daran, wie die bauliche Entwicklung dieser Stadt zu ihrer Identität verhalf. Ebenso seien aber die Ursprünge der städtischen Siedlung aus den heute dazu gehörenden Orten Nollingen, Warmbach und Karsau dargestellt.

Der Bildband Der Bildband zum Stadtjubiläum ist seit 6. November in der Buchhandlung Merkel erhältlich. Die Auflage beträgt 1000 Stück. 160 ausgewählte Fotografien nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise und zeigen, wie aus drei Dörfern und einem Kraftwerk eine Industriestadt wurde. Im kommenden Jahr wird es ein weiteres Buch anlässlich des 100. Stadtjubiläums geben, das sich aber stärker der jüngeren Zeit widmen soll.

Eberhardt zeigte sich der Fotografenfamilie Isele sehr dankbar, weil die Erben der Stadt das wohl wichtigste Requisit von Martin Isele, die Atelier-Kamera, dem Salmeggverein übergaben. Er erinnerte noch an die im Vorjahr verstorbene Tochter Lia Isele-Riecke, die das Werk ihres Vaters fortsetzte und ebenfalls als Fotografin tätig war. Stadtführerin Manuela Eder beschrieb das kreative Leben von Lia Isele-Riecke. Eigentlich wollte die Tochter des ersten in Rheinfelden tätigen Fotografen diesen Beruf gar nicht ergreifen, doch nach der Meisterprüfung in Hamburg führte sie bis 1993 das am Friedrichplatz gelegene Geschäft. Sowohl als Mitglied des Salmeggvereins als auch als Stadtführerin gestaltete sie die enge Bindung zur Heimatstadt.

Versammelt um die historische Kamera des Fotografen Martin Isele (von links): Norbert Dietrich und Klaus Eberhardt mit den Vorsitzenden des Salmeggvereins Manuela Eder und Wolfgang Bocks. | Bild: Rolf Reißmann

Die Präsentation des Buches begann mit markanten Motiven aus Nollingen, Warmbach und Karsau und natürlich Fotos des 1856 auf freiem Feld errichteten Bahnhofs. An inzwischen längst wieder verschwundene Bauten erinnerten sie, an das Bahnhofshotel und das „Soolbad Bellevue“ sowie an das Haus der Metzgerfamilie Mayer in der Nollinger Straße. Mit vielen Einzelheiten beschrieben Eder und Bocks Bilder von Gewerbebauten wie der Seidenweberei Baumann und Streuli sowie der ersten Bauten der heutigen Industrieanlagen am Rhein. Die Zuhörer verfolgten die sehr spannend vorgetragenen Erläuterungen zu einigen Bildern aus dem Buch mit viel Interesse. Wohl alle erfuhren dabei Einzelheiten, die ihnen bisher unbekannt waren.

Lob für anschauliche Präsentation

Oberbürgermeister Eberhardt zeigte sich am Ende sehr bewegt von diesen Eindrücken zur Stadtentwicklung. „Dieser Wandel zeigt aber auch, wie gut es Rheinfelden gelungen ist, sich jeweils neuen Bedingungen anzupassen und eine erfolgreiche Entwicklung zu nehmen,“ sagte er. „Mir ringt diese Präsentation auch Wertschätzung für die ersten Gestalter dieser Stadt ab.“ Dankbar für die sehr anschauliche Präsentation war Alt-Oberbürgermeister Eberhard Niethammer. „Das haben die beiden toll erklärt,“ lobte er. „Selbst nach meiner vieljährigen Tätigkeit in der Stadt habe ich heute vieles erfahren, was ich noch nicht wusste.“ Niethammer sieht in der Zusammenstellung auch die Würdigung vieler Glanzpunkte der städtischen Entwicklung. Roman Gayer von Energiedienst plauderte darüber, dass er bei Gesprächen im Unternehmen immer wieder von älteren Mitarbeitern Erinnerungen an Verschwundenes hört. Oft fänden er und andere jüngere Kollegen keinen unmittelbaren Bezug dazu, doch mit diesem Jubiläumsbuch werde vieles erklärt.