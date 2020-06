von Michael Kicherer

Im Schloss Beuggen wurde am 22. Juni 1820 die „Anstalt Beuggen“ , ein Seminar für Armenlehrer und ein Erziehungsheim für verwahrloste Kinder eröffnet. Bei schönstem Wetter waren 300 bis 500 Menschen herbeigeströmt, die der Eröffnung von Inspektor Christian Heinrich Zeller und 50 geladenen illustren Gästen aus Nah und Fern beiwohnten. Ein Nachfahre Zellers, Michael Kicherer, hat zum 200. Jahrestag einen historischen Rückblick auf die bedeutsame Einrichtung verfasst.

Neues pädagogisches Konzept

Seit 1246 war das Schloss im Besitz der Deutschordensritter gewesen. Der alten Trutzburg am Rhein wurde unter der Kaiserin Maria Theresia 1755 das „Neue Schloss“ hinzugefügt. Durch die Französische Revolution verlor der Orden einen Großteil seiner Güter; 1805 überging Beuggen an die badischen Großherzoge. In Zusammenhang mit den Befreiungskriegen 1814 wurde ein Krankenlazarett eingerichtet, wo wohl tausende Soldaten starben.

Großherzog als Förderer

In solch einem Zustand befand sich Beuggen, als eine Heimstatt für die Idee einer Ausbildungsstätte für Armenschullehrer und Auffangstation für verwahrloste Kinder gesucht wurde. Im Missionshaus in Basel, das 1816 eröffnet wurde, lernten sich Christian Heinrich Zeller und Christian Friedrich Spittler kennen.

Beiden stand das Ziel der schulischen Ausbildung von Kindern in ärmeren, ländlichen Gegenden und dem geeigneten Lehrpersonal hierfür vor Augen. Zeller mit pädagogischem Hintergrund und der Erziehungslehre von Pestalozzi vor Augen und Spittler mit dem Ideengut der Mission, die sich nicht nur auf ferne Länder erstrecken sollte, sondern auch die Erneuerung der christlichen Gesinnung im eigenen Land als Ziel setzte.

1817 war die gemeinsame Idee eines Seminars für Armenlehrer und einer Anstalt für verwahrloste Kinder in beider Köpfe gereift; Zeller erklärte sich nach langwierigen Bedenken bereit, die Leitung zur übernehmen. Mit dem Großherzog von Baden konnte man einen Förderer gewinnen, der das Schloss Beuggen zur Verfügung stellte. Mit dem Förderverein, dem „Komitee“, der sich für die Anstalt Beuggen in Basel gebildet hatte, waren die Grundlagen für den wirtschaftlichen Betrieb gelegt worden.

Gleich zu Beginn der Gründung fanden sich die ersten „Pfleglinge“ ein; zehn junge Männer, die sich im freiwilligen Lehrerdienst ausbilden lassen wollten; 20 arme Knaben und zehn arme Mädchen. Ehefrau Sophie Zeller führte den Haushalt der Anstalt.

Eine Darstellung von Christian Heinrich und Sophie Zeller. | Bild: Repro Michael Kicherer

Kinder aus allen Schichten

Zeller selbst gab einen anschaulichen Bericht vom Anfang der Anstalt Beuggen, die sich wirtschaftlich, pädagogisch und einem am Christentum ausgerichteten Leben etablieren musste: „Da waren nun Schüler von 30 Jahren, bis herab zu einem Alter von 6 Jahren, fähige und unfähige, empfängliche und stumpfe, freundliche und finstere, frohe und mussmutige, dankbare und undankbare, wohlerzogene und verwilderte, unterrichtete und gänzlich unwissende, wohlbekleidete und zerlumpte, reinliche und schmutzige, ordentliche und unordentliche; und unter ihnen ein einziger Lehrer und Pflegevater, der nun vom Morgen bis zum Abend statt des Homer, des Plutarch, des Vergil und des Sallust das ABC zu lehren hatte, aber dagegen auch, was ihm die grösste Gnade war, täglich die Bibel mit seinen neuen Hausgenossen lesen durfte.“

Seine Bemühungen um diesen Hausstand veröffentlichte er ab 1823 in den „Beuggener Monatsblättern“; diese zeugten von der praktischen Umsetzung seiner pädagogischen Ideen, die in der Nachfolge einen nachhaltigen Widerhall fanden. Waren von der Herrenhuter Brüdergemeinde in Zusammenhang mit der Erweckungsbewegung die Grundlagen für eine christliche Orientierung in sozialen Fragen gelegt worden, so wurden durch die Tätigkeiten der Rettungshausbewegung, die von der Deutschen Christentumsgesellschaft in Basel ausgingen, die wichtigsten diakonischen Konzeptionen geschaffen.

Pestalozzi als Vorbild

Von der Erweckungsbewegung gingen wesentliche Impulse diakonischer Initiativen aus. Neue Impulse für Pädagogik, Sozialarbeit, Sozialpolitik und Theologie kamen aus ihren diakonischen Neuansätzen. In Beuggen wurden Ideen geboren, Lösungen gefunden und erprobt sowie ein breites Netz von Gleichgesinnten gepflegt.

Sowohl die wissenschaftlichen Ansätze einer neuen Pädagogik, die vor allen Dingen auf Pestalozzi zurückging, wie auch das christliche Gedankengut der Erweckungsbewegung vom dem das Leben in Beuggen geprägt war, fanden hier einen Ort der „Umsetzung“ der von den Zeitgenossen hoch geachtet wurde.

In beinahe dynastisch anmutender Weise wurde diese Politik im Familienverband Zeller weiterverfolgt und nahm Einfluss auf die diakonischen Bestrebungen der Folgezeit. Unter Zellers Einfluß entstanden im Land noch weitere solcher Einrichtungen. 40 Jahre nach Gründung der Anstalt Beuggen, am 18. Mai 1860, starb Christian Heinrich Zeller auf Schloss Beuggen. Nach ihm ist die Grundschule in Karsau benannt.