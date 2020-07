von sk

In der Christuskirche Rheinfelden finden ab Samstag, 18. Juli, erstmals nach dem Corona-Lockdown wieder Konzerte unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen statt. Nachdem die „Musik zur Marktzeit“ für mehr als vier Monate pausiert hatte, wurden die Musiker nun eingeladen, an kurzen Präsenzgottesdiensten mitzuwirken.

Eintritt und Karten Der Eintritt zu allen fünf Angeboten ist frei. Aufgrund der aktuell schwierigen finanziellen Lage von vielen Musikern wird auf Spenden für sie gehofft, heißt es in der Ankündigung zu den Kurzkonzerten. Eintrittskarten gibt es im Pfarramt der Christusgemeinde, Müßmattstraße 2, sowie bei Eisenmann Optik, Kapuzinerstraße 7.

Bevor die „Musik zur Marktzeit“ im September ihr „quasi-normales“ Angebot wieder aufnehmen wird, gibt es im August zusätzlich ein Angebot von vier Kurzkonzerten am Donnerstagabend ab 19 Uhr in der Christuskirche. Dieses „Mini-Format“ trägt den Namen „Feierabendmusiken“. Hierfür wurden ebenfalls Musiker der entfallenen Marktmusiken angesprochen. Für alle Angebote ist es aufgrund der begrenzten Personenzahl erforderlich, sich Karten zu reservieren, teilt die Kirchengemeinde mit.

Fünf Kurzkonzerte ab 18. Juli

Eröffnet wird der Reigen von fünf Kurzkonzerten am Samstag, 18. Juli, um 19 Uhr mit dem Jazz Duo „Duppler & Schmid“ mit Lars Duppler am Klavier und Stefan Karl Schmid an Saxophon und Klarinette mit einer Improvisation über isländische Volk- und Kinderlieder.

Die vier „Feierabendmusiken“ im August teilen sich die drei Organisten Dieter Lämmlin („Eine kleine Nachtmusik“), Bernd Vogel („Schostakowitsch und Bach, eine historische Begegnung“) und Rainer Marbach („Orgel – einmal nicht-klassisch“) mit dem Cellotrio „Tri di Celli“ (Michaela Bongartz, Monica Forster-Corrêa und Ceciel Strouken) – „Drei Cellistinnen aus drei Ländern – eine Musik“. Auch für diese etwa 30- bis 45-minütigen Kurzkonzerte wird dringend darum gebeten, sich vorab Karten zu reservieren, damit der Veranstalter einen Überblick über die Anzahl der Zuhörenden erhält.