von Horatio Gollin

Zwölf Gläubige und drei Kinder hatten sich am Freitagabend im Kastanienpark unweit der Christuskirche versammelt. Die Kundgebung unter dem Motto „Gebet für die Heilung“ hatte David Erb, Kirchenältester der evangelischen Christusgemeinde, als Einzelperson angemeldet.

Erb wollte zeigen, dass es noch möglich ist, sich zu versammeln, wenn man das ordnungsgemäß bei der Stadt anmeldet. Die Kundgebung war vom Ordnungsamt unter Auflagen genehmigt worden. So durften maximal zwölf Personen daran teilnehmen, für die eine Gesichtsmaskenpflicht bestand. Um den Abstand von einander zu wahren, hatten Helfer mit Kreidekreisen die Standorte am Boden markiert und ein großes Karree trennte die Kundgebung vom Durchgangsverkehr ab.

Erb warnte vor Panikmache, rief aber dazu auf, sich an die Hygieneregeln zu halten. Er trug Fürbitten für gestresste Eltern, Erzieher und Lehrer vor. Er gedachte all jener, die in wirtschaftliche Not geraten sind und Hilfe brauchen. Er bat um Kraft für die nach Heilmitteln Forschenden und die Einsatzkräfte.

Er äußerte den Wunsch, dass sich die Einsicht durchsetze, dass die Menschheit eine große Herde sei, die einander brauche, um „durch das finstere Corona-Tal“ zu kommen. Die Teilnehmer beteten gemeinsam das Vaterunser und stimmten das Lied „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ an. Am offenen Mikrofon äußerten auch andere Teilnehmer ihre Fürbitten oder stimmten religiöse Lieder an.