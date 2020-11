von Petra Wunderle

„Er war ein sehr engagierter Vorsitzender und er hat uns viel von den Schultern genommen“, so schilderte Daniela Ruta, die Vizevorsitzende und Dirigentin des Akkordeonorchesters Rheinfelden, Dietmar Fink, der seit 37 Jahren ununterbrochen an der Spitze des Vereins stand. Die Jahreshauptversammlung am Montagabend in Eichsel war das Podium, auf dem sich Fink von seinem Amt verabschiedete, daneben standen die Ehrungen sehr langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt.

Im zurückliegenden Jahr hat das Akkordeonorchester sein 90-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Campus gebührend gefeiert. Daran erinnerte der scheidende Vorsitzende und er verglich: „Fast 60 Prozent meiner Lebenszeit hatte ich das Amt inne und rund 40 Prozent des gesamten Vereinsbestehens habe ich das Amt begleitet. In diesen 37 Jahren habe ich viele Passivmitglieder, Schüler, aktive Spieler, Dirigenten und natürlich auch Vorstandsmitglieder kommen und gehen sehen“.

Er erinnerte auch an die internationalen Konzertveranstaltungen, an tolle Begegnungen und auch an die Einsätze für das Kulturamt der Stadt Rheinfelden. Das Akkordeon-Orchester war und ist ein gerne gesehener und natürlich gehörter Gast bei vielen Veranstaltungen. Als Ehrenmitglied bleibt Dietmar Fink mit dem Akkordeonorchester Rheinfelden weiterhin verbunden und natürlich wird er sich auch weiterhin für das Instrument engagieren: Auf Bezirks- und Landesebene im Deutschen Harmonika Verband hat er weiterhin den Vorsitz inne. Hannelore Nuß überbrachte die Grüße der Stadt Rheinfelden und sie attestierte Fink: „Vielen Dank für Deine Arbeit, das Akkordeonorchester ist mit Dir groß geworden“.

Mit der Ehrung von Egon Rösch erlangte der Abend einen weiteren Höhepunkt. Egon Rösch gehört seit sieben Jahrzehnten dem Akkordeonorchester Rheinfelden an. „Das gibt es ganz selten. Er ist ein ruhender Pol in der Vorstandschaft, er hatte schon viele Ämter inne, jetzt ist er Beisitzer“, hob Dietmar Fink hervor. Egon Rösch erhielt die DHV-Ehrennadel mit der Inschrift: „Gold 70“.