von sk

Leider kommt es, so informiert die Stadtverwaltung Rheinfelden in einer Pressemitteilung, immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen und zwar nicht nur in Waldbereichen, sondern auch im übrigen Stadtgebiet. Gerade im Umfeld von Glas- oder Altkleidercontainern wurden laut der Mitteilung in den vergangenen Wochen vermehrt Müllablagerungen registriert. Dies sei nicht nur für die Passanten und die Anwohner ein Ärgernis, sondern „belastet auch die Steuerzahler“, denn die Kosten für die Entsorgung trage die Allgemeinheit.

„Wenn wir als Amt für öffentliche Ordnung über solche Müllablagerungen informiert werden, dann müssen wir in der Regel die technischen Dienste mit der Beseitigung beauftragen, da die Verursacher nicht festgestellt werden können“, erklärt der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, Dominic Rago. Vor diesem Hintergrund appelliert die Stadtverwaltung an alle Bürger, Müll nicht illegal zu entsorgen. Es gebe eine Vielzahl an Möglichkeiten, Abfälle kostenlos oder kostengünstig auf Wertstoffhöfen oder Deponien zu entsorgen.

Auch der Gesetzgeber findet in dieser Thematik klare Worte: Wer Abfälle vorsätzlich oder fahrlässig illegal entsorgt oder als Eigentümer ermittelt wird, begeht nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Ordnungswidrigkeit und kann mit Geldbußen belangt werden. Das gilt auch für jede achtlos weggeworfene Plastiktüte oder Getränkedose. Aufgrund der zunehmenden Fälle, wird der Ordnungsdienst der Stadt Rheinfelden künftig verstärkt das Thema „im Auge haben“, heißt es in der Mitteilung.