von sk

Auch und gerade in diesem Jahr möchten viele Ortsteile an der Tradition des begehbaren Adventskalenders oder geschmückter Adventsfenstern festhalten.

Adelhausen

In Adelhausen werden Teilnehmende gesucht, die bereit sind, ein Fenster, eine Tür oder einen Eingangsbereich weihnachtlich zu gestalten.Es könnten auch Ortseingänge oder öffentliche Plätze dekoriert werden. Wer zu Hause keine Möglichkeit hat, könne auch ein Rathausfenster schmücken, teilt die Ortsverwaltung mit. Bis zum 22. November kann man sich bei der Ortsverwaltung unter der Telefonnummer 07627/80 34 anmelden.

Degerfelden

In Degerfelden steht die Adventsfensteraktion unter dem Motto „Wir sind für einander da!“. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon 07623/471 38 anmelden und ein Fenster, einen Bereich vor der Haustür oder im Garten schmücken und mindestens bis zum 30. Dezember beleuchten. Bewirtung und Gesang finden nicht statt, aber die Teilnehmenden erhalten ein Papierherz mit dem Mottospruch, das dann zum Fenster gehängt werden kann. Unter dem Namen „Adventsfenster 5.0“ leuchten in Eichsel die Fenster in Zeiten der Pandemie nicht nacheinander zum entsprechenden Datum, sondern die Akteure lassen ihr dekoriertes Fenster die ganze Adventszeit über erstrahlen. So kann jeder individuell bei einem vorweihnachtlichen Spaziergang die gestalteten Weihnachtsarrangements betrachten. Es wird jedoch gebeten, von einer Bewirtung bei Adventsfensterhocks wegen der Ansteckungsgefahr abzusehen. Anmelden kann man sich bis zum 15. November bei Dany Kummer über Whatsapp oder unter der Telefon 0152/33 54 20 64 sowie bei Kati Kluge-Matt unter Telefon 0173/371 18 01.

Karsau

In Karsau gibt es keine Adventsfensteraktion, dafür einen Adventskalender mit 24 Geschichten in der Box für Jung und Alt.

Minseln

Wer in Minseln noch ein Fenster dekorieren möchte, kann sich bei Ilse Moser unter der Telefonnummer 07623/590 60 melden. Die Fenster sollen mit dem entsprechenden Datum gekennzeichnet sein.