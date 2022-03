von Horatio Gollin

Adrian Bucher von der Gemeinschaftsschule Rheinfelden wurde im Januar in den Landesschülerbeirat gewählt. Der 15-Jährige möchte vor allem das System der Gemeinschaftsschule bekannter machen und erklären, wie es funktioniert, erklärt er gegenüber dieser Zeitung. Außerdem wünsche er sich, die Wahrnehmung der Schulform in der Öffentlichkeit zu verändern.

An den Wahltag 26. Januar kann sich Adrian Bucher noch gut erinnern. „Ich schätze, dass 70 bis 80 Schülersprecher und Klassensprecher da waren“, sagt Bucher. Neben den zur Wahl stehenden Kandidaten kamen auch Schüler- und Klassensprecher der verschiedenen Schularten wie Gymnasium, Realschule oder Gemeinschaftsschule ins Regierungspräsidium Freiburg, um die Kandidaten ihrer Schulart zu wählen. Pandemiebedingt waren weniger Vertreter vor Ort als in anderen Jahren.

Adrian Bucher wurde in den Landesschülerbeirat gewählt. | Bild: Horatio Gollin

Für die Gemeinschaftsschule gab es nur relativ wenige Kandidaten, aber das sei nach Buchers Wissen auch in den anderen Regierungsbezirken der Fall gewesen. Für andere Schularten sind mehr Kandidaten angetreten. Adrian Bucher wurde schließlich von der Gemeinschaftsschule Rheinfelden für den Regierungsbezirk Freiburg als Mitglied in den 15. Landesschülerbeirat gewählt.

Landesschülerbeirat Der Landesschülerbeirat ist ein Beratungsgremium des baden-württembergischen Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Der Beirat vertritt in Fragen des Erziehungs- und Unterrichtswesens die Interessen der 1,5 Millionen Schüler im Land. Er hat jeweils 30 Mitglieder und Stellvertreter. In jedem der vier Regierungsbezirke werden von den Schülersprechern der unterschiedlichen Schularten jeweils ein Mitglied und ein Stellvertreter für jede Schulart in den Landesschülerbeirat gewählt.

„Es hat mich sehr gefreut“, sagt Bucher über seine Wahl in den Landesschülerbeirat. „Ich habe mir danach auch sofort Gedanken gemacht, wie es weitergeht.“ Bucher stammt aus Grenzach-Wyhlen und besucht die Klasse 9c der Gemeinschaftsschule. Er hat zwei jüngere Brüder. Seine Mutter ist Industriekauffrau bei einem Energieversorger und sein Vater arbeitet als selbständiger Fliesenleger. Nächstes Schuljahr wird Bucher seinen Abschluss machen, beruflich hat er sich noch nicht festgelegen wollen. Vermutlich werde es etwas im handwerklichen Bereich, erklärt der Schüler. „Aber ich habe noch keine Präferenzen.“

Klassen- und Schülersprecher

Im vergangenen Schuljahr war er zum Klassensprecher gewählt worden und dieses Schuljahr anschließend zum Schülersprecher. Auf den Landesschülerbeirat hat ihn seine Lehrerin Ramona Luhr aufmerksam gemacht und ihn bestärkt, sich für dieses Amt zu bewerben. „Für mich war das sofort eine gute Idee“, erinnert sich Bucher, der sich zunächst über den Landesschülerbeirat informierte und dann zur Wahl angemeldet hat. „Ich sehe die Chance, an dieser Schule und dem Schulsystem etwas zu verbessern und etwas zu bewirken“, sagt Bucher.

Er möchte das System der Gemeinschaftsschule und wie es funktioniert bekannter machen. Seiner Einschätzung nach gibt es noch an ein paar Stellen Verbesserungsbedarf, beispielsweise bei der Einstellung der Lehrer zur Gemeinschaftsschule oder auch wie die Gemeinschaftsschule in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. „In vielen Augen ist die Gemeinschaftsschule noch eine Hauptschule oder Werkrealschule. Aus diesem Grund wird die Gemeinschaftsschule meiner Ansicht nach oft noch vernachlässigt“, meint Bucher. Er wurde für zwei Jahre in den Beirat gewählt, also länger, als er noch die Schule besuchen wird. Die Amtsperiode endet aber nicht mit dem Schulabschluss.

Der Landesschülerbeirat hat vor allem eine beratende Funktion. Treffen stehen in der Regel einmal im Monat an, wofür Bucher auch von der Schule freigestellt wird. Bei den Treffen werden von Ausschüssen festgelegte Themen diskutiert und Lösungsvorschläge erarbeitet. In diesen Ausschüssen sitzen auch Schülervertreter – daran hatte Bucher aber kein Interesse. Das erste Treffen des Landesschülerbeirats steht am 11. März an.