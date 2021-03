von Roswitha Frey

Eine echte Maske hat Adelheid Schellhorn beim Theaterspielen nie getragen. Aber wenn sie sich mittels Schminke, Perücke, Hut und Kostüm in eine andere Person verwandelt, hat das schon etwas von einer Maskerade. „Wenn man in eine Rolle schlüpft, ist man jemand anderes. Insofern ist jede Rolle auch wie eine Maske“, findet die frühere Lehrerin, die seit 42 Jahren bei der Volkskunstbühne Rheinfelden mitspielt.

„Jede Rolle ist auch wie eine Maske“, sagt Adelheid Schellhorn, die bei der Volkskunstbühne Rheinfelden seit 42 Jahren zu erleben ist. | Bild: Roswitha Frey

Adelheid Schellhorn hat in dieser langen Zeit die verschiedensten Frauenfiguren verkörpert, zuletzt 2019 eine der giftmörderischen Schwestern in der rabenschwarzen Kriminalkomödie „Arsen und Spitzenhäubchen“. „Ich versuche immer die Person zu sein, die ich spiele“, erzählt sie von ihren Erfahrungen als Schauspielerin, „man gibt in eine Rolle ja immer auch etwas von sich hinein.“

Sie habe keine Hemmungen, auch skurrile und schräge Charaktere zu spielen, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Das macht mir besonders viel Spaß. Ich spiele gerne lustige Rollen. Komisch, ein bisschen schräg, gegen den Strich, nicht allzu angepasst, das ist meins.“ Eine ihrer Lieblingsrollen war die Vermieterin „Frau Rotkohl“ in dem Kindertheaterstück „Das Sams“: „Eine schreckliche Person, so eine richtige Schrulle. Ich liebe solche komischen Rollen“, schwärmt Adelheid Schellhorn. Auch in die aufmüpfige und couragierte „Kleine Hexe“, die sie einmal verkörperte, konnte sie sich gut hineinversetzen.

Die in Grenzach-Wyhlen lebende pensionierte Hauptschullehrerin, die zunächst an der Goetheschule Rheinfelden, später an der Lindenschule Wyhlen und zuletzt an der Bärenfelsschule in Grenzach unterrichtet hat, stieg 1978 bei der Volkskunstbühne Rheinfelden ein. Ihre erste Rolle spielte sie in Dürrenmatts „Herkules und der Stall des Augias“ in der Regie von Heiner Schonhardt. Als besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist ihr das moderne Drama „Spiel um Job“ von Archibald MacLeish, nach der biblischen Geschichte von Job oder – wie er meist genannt wird – Hiob, in dem sie die Ehefrau des vom Unglück heimgesuchten Mannes spielte. Dieser verliert alles, seine Kinder, seine Frau, seine Firma, sein Geld. Im Stück kommt die Frau aber zu ihrem Mann zurück.

Die Serie In der Pandemie sind Masken Teil unseres Alltags geworden. Für manche Menschen galt das jedoch schon vor Corona. In der Serie „Maske ab“ blickten wir unter die sichtbaren Masken von Feuerwehr und Fechtclub, aber auch unter unsichtbaren Masken, so wie sie etwa die Schauspielerin Adelheid Schellhorn bei ihren Rollen „trägt“.

Auch bei den Burgfestspielen Rötteln stand Adelheid Schellhorn in einigen Inszenierungen auf der Freilichtbühne, unter anderem in Shakespeares „Sommernachtstraum“ oder in dem Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ von August von Kotzebue. Aber ihr Herz hängt an der Volkskunstbühne Rheinfelden, wo sie zuletzt in „Arsen und Spitzenhäubchen“ die Miss Abby gab, eine reizende ältere Dame, die aus „reiner Nächstenliebe“ einsamen Herren vergifteten Holunderwein kredenzt und einige Leichen im Keller hat. „Das war schon eine tolle Rolle, aber auch schwierig, weil das Stück einen sehr schwarzen Humor hat“, sagt sie. Sie könnte aber nie jemanden spielen, der „in echt böse“ sei. Es müssten auch nicht immer Hauptrollen sein. „Ich habe auch kleine Rollen gern gespielt.“

Auch Regie geführt

Adelheid Schellhorn hat auch schon einige Male Regie geführt, unter anderem im Kindertheater „Pinocchio“ und in „Der König in der Kiste“, aber auch Co-Regisseurin war sie – in „Paar Probleme“. Und sie hat in ihrer Zeit als Lehrerin an der Lindenschule Wyhlen eine Theater-AG geleitet und mit den Kindern aus ihren Klassen Theater gespielt. Als sie 2017 „Die kleine Hexe“ unter anderem mit Schülern aus der Lindenschule inszenierte, „durfte jeder seine eigene Maske machen nach einem Gipsabdruck“. Die Titelheldin trage zwar keine Maske, wohl aber die bösen Hexen im Stück. Die selbst gemachten Masken spielten eine ganz wichtige Rolle, erzählt Schellhorn, die am Basler Theater ein Jahr Regie-Ausbildung absolviert hat.

Handwerklich geschickt

Adelheid Schellhorn ist auch handwerklich sehr begabt. Sie schneidert zusammen mit Gerlinde Schonhardt die Kostüme für die Aufführungen der Volkskunstbühne und hat für „Arsen und Spitzenhäubchen“ auch Teile des Bühnenbilds gebaut. Sich auf der Bühne wandlungsfähig zu geben, sich in eine fremde Figur zu verwandeln, funktioniert bei Adelheid Schellhorn problemlos. Sie schminkt sich selbst. „Ich habe die Begabung, dass ich sehr schnell in eine Rolle schlüpfen kann. Das geht von Null auf Hundert.“ Erst wenn sie zum Applaus auf die Bühne kommt, ist sie wieder die reale Person hinter der „Maske“. Als Idee für eines der nächsten Projekte hat Adelheid Schellhorn im Kopf, mit der Volkskunstbühne Sketche von Loriot auf die Bühne zu bringen – wenn Proben und Aufführungen wieder möglich sind. Gerade in diesen schwierigen Zeiten fände sie es gut, wenn die Zuschauer wieder mal etwas Witziges, Humorvolles sehen könnten. „Ich mag es, wenn man die Leute zum Lachen bringt.“