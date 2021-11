von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbstständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. Wir stellen in einer Serie Geschichte und Bedeutung der Wappen in Rheinfelden und Schwörstadt vor.

Blasonierung: Ein rotgezungter und rotbewehrter schwarzer Doppeladler mit silbernem Brustschild, darin der schwarze Buchstabe A.

Ein rotgezungter und rotbewehrter schwarzer Doppeladler mit silbernem Brustschild, darin der schwarze Buchstabe A. Entstehung und Bedeutung: Das Wappen in der heutigen Form nahmen die Gemeinden 1900 nach Vorschlag des Generallandesarchivs an. Im 19. Jahrhundert zeigte das Gemeindesiegel einen Doppeladler mit einer Krone, dessen Brustschild landwirtschaftliche Embleme trägt. Der Doppeladler bezieht sich auf die Zugehörigkeit Adelhausens zu Vorderösterreich als Teil der Kameralienherrschaft Rheinfelden. Auch Adelhausen kam wegen dieser österreichischen Symbolik in die Kritik der Nazis. Das Bezirksamt Schopfheim empfahl 1937 statt des „unzeitgemäßen“ Doppeladlers in Silber auf rotem Dreiberg drei rote Ähren. So sollten die österreichischen Landesfarben erhalten bleiben. Adelhausen ließ sich jedoch nicht auf diesen Vorschlag ein.

Buchstaben wie das A im Adelhauser Wappen kommen seit dem 15. Jahrhundert in der Heraldik vor. Diese Wappen werden als Initialwappen oder Buchstabenwappen bezeichnet. Häufig stellt der Buchstabe den ersten oder mehrere Buchstaben des Ortsnamens dar, bisweilen in künstlerischen Ligationen (Buchstabenverbindungen).

Die Buchstaben können als zweite Option auch den Wahlspruch oder die Devise bilden, wie zum Beispiel „Fidelitas“ (lateinisch: Treue) im Karlsruher Wappen. Dann handelt es sich um ein Devisenwappen. Der Bär im Wappen von Appenzell Ausserrhoden unterscheidet sich so von jenem Appenzell Innerrhodens nur durch die Buchstaben V und R, das V steht für U und somit „Ussere Rhode“.

Als dritte Möglichkeit können ein oder mehrere Buchstaben als Symbol verwendet werden – so die griechischen Buchstaben Alpha und Omega als Christuszeichen, aber auch lateinische Buchstaben. Das verschnörkelte A im Wappen der finnischen Stadt Turku kann als Initial des schwedischen Namens Åbo (lateinisch: Aboa) gelesen werden. Die offizielle Version führt es aber auf die Devise „Ave Maria“ nach der einstigen katholischen Stadtpatronin zurück, denn den Buchstaben A kann man auch als kunstvolle Verwebung der Buchstaben A und M deuten.

Auch Zahlen können in Wappen vorkommen, oft als Gründungsjahr – vor allem in ehemals kommunistischen Ländern ist das typisch. Die 45 im Wappen der französischen Gemeinde Pont-de-l‘Isère am gleichnamigen Fluss bezieht sich etwa auf den 45. Breitengrad, der durch den Ort führt.

Ähnliche Wappen: Ein weiteres Buchstabenwappen aus der Region hat Bad Zurzach mit einem Z in Fraktur.

Quelle: Harald Huber, „Wappenbuch Landkreis Lörrach“ 1984.