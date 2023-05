Vale of Glamorgan ist Partnerschafts-Sorgenkind. Ort in Wales fehlt Geld, um zum Treffen der Partnerstädte zu kommen

Vale of Glamorgan bleibt das Sorgenkind in Sachen Städtepartnerschaft in Rheinfelden. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Kontakt zu Vale of Glamorgan schwierig gestaltet, wie Kulturamtsleiter Dario Rago in der Sitzung laut Mitteilung der