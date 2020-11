von Verena Pichler

Seit 2007 zeichnet die Bürgerstiftung jedes Jahr eine Organisation und einen Menschen für gesellschaftliches und ehrenamtliches Wirken aus. 2020 wird es keine Preisträger geben, die feierliche Verleihung kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Stiftung richtet ihr Augenmerk deshalb auf 2021 und sprudelt vor Ideen.

Es war alles organisiert und corona-konform geplant: Statt die Verleihung des Bürgerpreises und des Ehrenpreises im Dietschy-Saal vorzunehmen, hatte sich Cornelia Rösner, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung, um Ersatz gekümmert und den großen Bürgersaal reserviert. „Dort hätten wir zumindest die Preisträger mit Angehörigen und die Mitglieder des Stiftungsrats mit viel Abstand zusammenbringen können.“

Nach dem erneuten Teil-Lockdown im November und den unsicheren Aussichten für den Dezember hat der Vorstand die schwere Entscheidung getroffen, 2020 keinen Preis zu vergeben. „Der würdige Rahmen und die Öffentlichkeit würden einfach fehlen“, erläutert Vorsitzender Norbert Dietrich. Dafür soll die Verleihung 2021, sofern wieder möglich, ein ganz besonders großes und würdiges Event werden.

Auch das Aussuchen möglicher Träger konnte nicht wie gewohnt stattfinden. „Wir rufen ja jedes Jahr neu auf, Vorschläge zu schicken“, so Rösner. Bis dato sind drei eingegangen; der größere Teil potenzieller Kandidaten findet sich aber in Aktenordnern mit Vorschlägen aus früheren Jahren. Da heißt es für die Jury jedes Jahr aufs Neue: Köpfe zusammenstecken, erschienene Presseartikel sichten und im gemeinsamen Gespräch einen Ehrenamtlichen und eine Organisation auswählen. Auch das, so Dietrich, ist im Corona-Jahr nicht möglich – wie so vieles andere nicht.

„Wir fühlen uns ein bisschen arbeitslos“, sagt Dietrich bedauernd. Die neue Veranstaltungsreihe „Firmenbesuche“ in Kooperation mit der VHS und der Wirtschaftsförderung war kaum fertig geplant, da kam die Corona-Krise. Die Geschäftsstelle der Stiftung im alten Rathaus musste schließen, Netzwerken mit persönlichen Kontakten war kaum noch möglich.

Immerhin: Die Schulranzen-Aktion, 2020 erstmals in Eigenregie der Bürgerstiftung, konnte noch stattfinden. Dazu kooperiert die Stiftung mit Kindergärten in der Stadt, die den Bedarf an Schulranzen für bedürftige Kinder melden. Mit Spenden werden die Ranzen und Mäppchen finanziert. Rösner glaubt, dass der Bedarf an so niederschwelligen Hilfsangeboten gerade im nächsten Jahr nochmal steigen wird. Um dafür genug Geld zu generieren, wird es ganz neu einen Stiftungstaler geben. Dabei handelt es sich um ein rundes Mürbteiggebäck, das in Kooperation mit dem Dorfladen Karsau entstanden ist. „Pro Verkauf kommt ein gewisser Betrag der Aktion zugute“, so Rösner.

Stiftung braucht Öffentlichkeit

Die Stiftung braucht für ihre Arbeit Öffentlichkeit und gesellschaftliche Anlässe. Zum Beispiel, um das lila Sparschwein unters Volk zu bringen. „Büsti“, wie die Sau heißt, kam bereits auf Firmenfeiern zum Einsatz, aber auch bei einer privaten Geburtstagsgesellschaft haben die Gäste das Schwein mit 500 Euro gefüttert. Geld, auf das die Stiftung dringend angewiesen ist. Denn das Stiftungskapital von knapp einer Million Euro darf die Rheinfelder Institution nicht antasten. Sie lebt von Zinsen – was bedingt durchs historisch niedrige Zinsniveau nicht viel hergibt – und von Spenden.

Um die in Zukunft in noch größerem Maß zu generieren, möchte die Stiftung noch mehr den Weg in die Öffentlichkeit suchen. Ein wichtiger Baustein dabei ist ein Fundraising-Konzept, mit dem gezielt Spenden für besondere Aktionen gesammelt werden können. Daneben plant die Stiftung, sich mehrmals im Jahr mit einem Infostand in der Innenstadt zu präsentieren. „Viele wissen gar nicht, was wir leisten und wofür“, sagt Rösner. Die Bürgerstiftung war 2006 ins Leben gerufen worden, um die Lebensqualität der Bürger zu verbessern und dafür gezielt Projekte zu initiieren oder zu fördern. Deshalb rührt Dietrich auch die Werbetrommel für Zustiftungen, die das Kapital erhöhen.

Ein dauerhaft sichtbares Zeichen der Stiftung ist zum Beispiel der Bewegungsparcours im Herbert-King-Park, den die Stiftung anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens realisiert hatte. 2021, so der Plan, soll ein weiteres Angebot für die sportliche Betätigung der Rheinfelder folgen. In der Metzger-Grube möchte die Stiftung eine Boulebahn bauen und auch dafür um Spenden werben. „Das ist eine ganz alte Idee, die aus einer Umfrage zur Gestaltung der Stadt vor einigen Jahren hervorging“, erzählt Rösner. Die Resonanz war gewaltig, 600 Vorschläge gingen damals ein, viele warten noch auf Umsetzung.

Informationen zur Stiftung im Internet (www.buergerstiftung-rheinfelden.de).