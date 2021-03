von Roswitha Frey

Nach dem Debüt „Mallorca bis in alle Ewigkeit“ 2019 ist es Spänes zweiter Krimi, der auf der Baleareninsel spielt. Und wieder ist es ein verzwickter Fall für Chefinspektor Pau Ribera von der spanischen Nationalpolizei. Seine Hauptfigur beschreibt der Autor als „ein bisschen eigenbrötlerisch“, als einen „sturen Hund“, der gern sein eigenes Ding macht, seiner Intuition folgt und sich schon mal mit dem Polizeichef anlegt, aber sympathisch rüber kommt.

In „Kap des Todes“ wird Ribera misstrauisch, als ein Polizist in einem von der Felsenklippe gestürzten zerschellten Auto am rauen Cap Blanc ums Leben kommt. Auch muss er einen rätselhaften Mord an einem einheimischen Hausmeister in einer Finca aufklären und ermittelt in der Szene der Hausbesetzer, die leerstehende Häuser und unbewohnte Landgüter aus sozialer Not oder politischen Beweggründen besetzen. Solche Fälle von Hausbesetzungen und Zwangsräumungen gebe es auf Mallorca etliche, verschärft durch die Corona-Krise, sagt der Autor. Ebenso bittere Realität sind die „Rolex-Banden“, organisierte Kriminelle, die Leute auf der Straße überfallen und ihren Opfern die wertvollen Uhren vom Handgelenk reißen.

Überfälle und Uhrendiebstähle

Späne legt Fährten zwischen den Vorfällen in der Hausbesetzer-Szene, in der es zu einem weiteren Todesfall kommt, den dubiosen Immobilien-Geschäften, brutalen Überfällen und Uhrendiebstählen. Zwischen dem packenden Krimi-Plot und der aufreibenden Mördersuche in klassischer Whodunit-Manier gibt der Autor dem Chefinspektor, der eine gescheiterte Ehe hinter sich hat, auch Raum fürs Privatleben.

Ermittlungen führen nach Deutschland

Weitere liebevoll gezeichnete Charaktere wie Sekretärin Penelope, eine Art mallorquinische „Miss Moneypenny“, lassen es menscheln. Da der Besitzer der besetzten Finca ein Deutscher ist, führen die Ermittlungen auch nach Deutschland. In seinen Krimis verbinde er Realität und Fiktion, erzählt der 62-Jährige, der seine journalistische Laufbahn in Rheinfelden begonnen hat und seit mehreren Jahren Redakteur bei der Frankfurter Neuen Presse ist, wo er für die Regionalredaktion in Bad Homburg berichtet.

Die Baleareninsel kennt Späne wie seine Westentasche, hat er doch von 2005 bis 2009 dort gelebt und für deutschsprachige Zeitungen gearbeitet. Fast jedes Jahr reist er dort hin. Zuletzt war er im September unter strengen Corona-Regeln für letzte Recherchen zum Buch auf der Insel.

Recherche auf der Insel

Mit dem geschärften Blick des Journalisten und Autors hat er in sozialen Brennpunkten und Problemvierteln in der Hauptstadt Palma recherchiert, sich bei Hausbesetzern umgehört, das leerstehende verfallene Gefängnis angesehen, in dem sich Leute einnisten, um alles authentisch beschreiben zu können. Doch er wollte bei allem sozialkritischen Plot auch das spezielle Inselflair stimmig einfangen.

Teile des Romans hat der erklärte Spanienfan vor Ort auf einer Finca geschrieben. Familiäre Beziehungen verbinden ihn heute noch mit Rheinfelden, wo seine Mutter und weitere Verwandte wohnen, er kommt regelmäßig zu Besuch. Der Autor will Kontakt mit der Buchhandlung Merkel aufnehmen und hofft, dass er, sobald es die Corona-Situation zulässt, seinen neuen Krimi bei einer Lesung in Rheinfelden vorstellen kann.